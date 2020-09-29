Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»

Лера Кудрявцева стала новой героиней онлайн-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» и рассказала о своем заработке на канале НТВ. Телеведущая раскрыла, что за работу в шоу « Секрет на миллион » получает больше, чем за появление в программе « Звезды сошлись ». Она также отметила, не называя конкретных цифр:

Шоу «Секрет на миллион» выходит с 2016 года. Гости Кудрявцевой отвечают на провокационные вопросы и зарабатывают на этом деньги. Что касается программы «Звезды сошлись», то ее премьера состоялась в 2017 году. Участниками становятся медийные персоны, которые рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. Ранее вместе с Кудрявцевой шоу вел Оскар Кучера, но он покинул проект. Новым соведущим Леры стал Александр Колтовой.