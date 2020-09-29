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29 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»

В интервью Ксении Собчак ведущая затронула тему работы на ТВ
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион»

Лера Кудрявцева стала новой героиней онлайн-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» и рассказала о своем заработке на канале НТВ. Телеведущая раскрыла, что за работу в шоу «Секрет на миллион» получает больше, чем за появление в программе «Звезды сошлись». Она также отметила, не называя конкретных цифр:

Новость
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Меньше миллиона [составляет гонорар за один выпуск программы].
Валерия Кудрявцева

Кудрявцева сообщила, что зарабатывает меньше мужа, хоккеиста Игоря Макарова.

Шоу «Секрет на миллион» выходит с 2016 года. Гости Кудрявцевой отвечают на провокационные вопросы и зарабатывают на этом деньги. Что касается программы «Звезды сошлись», то ее премьера состоялась в 2017 году. Участниками становятся медийные персоны, которые рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. Ранее вместе с Кудрявцевой шоу вел Оскар Кучера, но он покинул проект. Новым соведущим Леры стал Александр Колтовой.

Телеведущая в разные годы также работала над шоу «Партийная зона» и «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, «Клуб бывших жен». Кудрявцева вела фестивали «Новая волна» и «Песня года» в паре с Сергеем Лазаревым. Также Лера участвовала в проектах «Звездный лед» и «Танцы со звездами».

4.2
Секрет на миллион
2016/Россия16+ток-шоуразвлекательное
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