Кудрявцева ответила на вопрос о гонораре за «Секрет на миллион»

Лера Кудрявцева стала новой героиней онлайн-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак» и рассказала о своем заработке на канале НТВ. Телеведущая раскрыла, что за работу в шоу «Секрет на миллион» получает больше, чем за появление в программе «Звезды сошлись». Она также отметила, не называя конкретных цифр:
Меньше миллиона [составляет гонорар за один выпуск программы].
Кудрявцева сообщила, что зарабатывает меньше мужа, хоккеиста Игоря Макарова.
Шоу «Секрет на миллион» выходит с 2016 года. Гости Кудрявцевой отвечают на провокационные вопросы и зарабатывают на этом деньги. Что касается программы «Звезды сошлись», то ее премьера состоялась в 2017 году. Участниками становятся медийные персоны, которые рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах. Ранее вместе с Кудрявцевой шоу вел Оскар Кучера, но он покинул проект. Новым соведущим Леры стал Александр Колтовой.
Телеведущая в разные годы также работала над шоу «Партийная зона» и «МузОбоз» вместе с Отаром Кушанашвили, «Клуб бывших жен». Кудрявцева вела фестивали «Новая волна» и «Песня года» в паре с Сергеем Лазаревым. Также Лера участвовала в проектах «Звездный лед» и «Танцы со звездами».