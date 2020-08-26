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26 августа 2020, Кино Mail.ruновость

СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой

Актер покинул канал НТВ и в новых выпусках шоу не появится
Лера Кудрявцева и Оскар Кучера в шоу «Звезды сошлись»

В СМИ появились слухи о том, что Оскар Кучера больше не будет соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Пресса сообщила, что в новых выпусках программы актер не появится. Сам Кучера в комментарии журналу StarHit отметил:

Новость
Лера Кудрявцева призналась, что не смотрит телевизор
Да, я покинул канал. В новых выпусках осенью меня уже не увидите. Жалеть не о чем.
Оскар Кучера

Пока неизвестно, кто заменит Кучеру в популярном телешоу. Ранее, если актер был занят на съемках, вместо него в эфире появлялся Александр Колтовой («ДНК»).

Программа «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Участниками передачи становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, ведущие, а темами — самые скандальные и актуальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Гости студии откровенно рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах.

Отметим, весной Оскар Кучера переболел коронавирусом, из-за чего некоторое время не появлялся на ТВ. Позднее Кучера заявил, что остался без работы, так как телешоу ушли на каникулы, а киносъемки и театральные репетиции оказались на паузе из-за пандемии.

2.7
Звезды сошлись
2017/Россия16+ток-шоуразвлекательное
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