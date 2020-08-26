СМИ: Кучера не будет вести «Звезды сошлись» с Кудрявцевой

Лера Кудрявцева и Оскар Кучера в шоу «Звезды сошлись»

В СМИ появились слухи о том, что Оскар Кучера больше не будет соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись». Пресса сообщила, что в новых выпусках программы актер не появится. Сам Кучера в комментарии журналу StarHit отметил:

Да, я покинул канал. В новых выпусках осенью меня уже не увидите. Жалеть не о чем. Оскар Кучера

Пока неизвестно, кто заменит Кучеру в популярном телешоу. Ранее, если актер был занят на съемках, вместо него в эфире появлялся Александр Колтовой («ДНК»).

Программа «Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Участниками передачи становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, ведущие, а темами — самые скандальные и актуальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса. Гости студии откровенно рассказывают о жизни и высказывают мнение о коллегах.