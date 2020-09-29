Съемки «Аватара 2» закончены

Съемки фильма «Аватар 2» завершены. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон, передает Cinema Blend:
Мы на 100% завершили съемки второй части и где-то на 95% закончили «Аватар 3».
По словам Кэмерона, он находится в Новой Зеландии. Режиссер и продюсер пожаловался, что из-за пандемии коронавируса съемки пришлось прервать, из-за чего работа затянулась.
Первый «Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в $237 млн лента заработала в мировом прокате более $2,7 млрд и десять лет удерживала лидерство по сборам, уступив в 2019-м фильму «Мстители: Финал».
Ранее Кэмерон раскрыл детали второй и третьей частей «Аватара». Кинематографист рассказал, что в сиквеле главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них подрастает ребенок. Отмечалось, что главный герой Джейк столкнется с «эмоциональными американскими горками».
По предварительным данным, премьера «Аватара 2» состоится 16 декабря 2022 года. В ленте появятся Дэвид Тьюлис, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Кейт Уинслет. Третий фильм серии выйдет в 2024-м. Предполагается, что франшиза будет состоять из пяти картин.