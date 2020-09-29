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29 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Съемки «Аватара 2» закончены

Планируется, что фильм выйдет в прокат в конце 2022 года
Кадр из фильма «Аватар» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Съемки фильма «Аватар 2» завершены. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон, передает Cinema Blend:

Новость
Кэмерон с камерой в воде: появилось фото со съемок «Аватара 2»
Мы на 100% завершили съемки второй части и где-то на 95% закончили «Аватар 3».
Джеймс Кэмерон

По словам Кэмерона, он находится в Новой Зеландии. Режиссер и продюсер пожаловался, что из-за пандемии коронавируса съемки пришлось прервать, из-за чего работа затянулась.

Первый «Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в $237 млн лента заработала в мировом прокате более $2,7 млрд и десять лет удерживала лидерство по сборам, уступив в 2019-м фильму «Мстители: Финал».

Ранее Кэмерон раскрыл детали второй и третьей частей «Аватара». Кинематографист рассказал, что в сиквеле главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них подрастает ребенок. Отмечалось, что главный герой Джейк столкнется с «эмоциональными американскими горками».

Аватар 2
2022/СШАбоевикприключенияфантастикафэнтези

По предварительным данным, премьера «Аватара 2» состоится 16 декабря 2022 года. В ленте появятся Дэвид Тьюлис, Сигурни Уивер, Зои Салдана, Кейт Уинслет. Третий фильм серии выйдет в 2024-м. Предполагается, что франшиза будет состоять из пяти картин.

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