Съемки «Аватара 2» закончены

Кадр из фильма «Аватар» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Съемки фильма «Аватар 2» завершены. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон, передает Cinema Blend:

Мы на 100% завершили съемки второй части и где-то на 95% закончили « Аватар 3 ». Джеймс Кэмерон

По словам Кэмерона, он находится в Новой Зеландии. Режиссер и продюсер пожаловался, что из-за пандемии коронавируса съемки пришлось прервать, из-за чего работа затянулась.

Первый «Аватар» вышел в прокат в 2009 году. При бюджете в $237 млн лента заработала в мировом прокате более $2,7 млрд и десять лет удерживала лидерство по сборам, уступив в 2019-м фильму «Мстители: Финал».

Ранее Кэмерон раскрыл детали второй и третьей частей «Аватара». Кинематографист рассказал, что в сиквеле главные герои Джейк и Нейтири по-прежнему вместе, у них подрастает ребенок. Отмечалось, что главный герой Джейк столкнется с «эмоциональными американскими горками».