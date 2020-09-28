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28 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Организаторов отбора на «Детское Евровидение» обвинили в обмане

Результаты конкурса вызвали вопросы у родителей одного из участников

Мать Рутгера Гарехта, одного из участников отбора на музыкальный конкурс «Детское Евровидение», обвинила организаторов в подтасовке результатов голосования. Она сочла странным, что выступление детей оценивали по технической репетиции. По данным женщины, на этапе зрительского голосования победил ее сын. Об этом сообщает «Пятый канал».

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PR-менеджер студии, которая занимается отбором участников от России, Алена Мажарова, пояснила, что голосование состоит из двух этапов: зрительского и профессионального. В зрительском голосовании действительно победил Гарехт, а вот при сложении с голосами жюри в лидерах оказалась другая конкурсантка. Отец мальчика отметил, что баллы, которые поставили члены жюри, не раскрывались. Мужчина добавил, что его ребенок не сильно расстроился из-за проигрыша:

Будем работать дальше. У нас очень много работы. Мы занимаемся музыкой. Это наша основная задача. А там… Ну, прошли другие, и хорошо. Можно их поздравить.

В «Детском Евровидение» от России будет участвовать 11-летняя петербурженка София Феськова. Конкурс пройдет 29 ноября в Польше в формате телемоста.

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Победительница национального отбора София Феськова

Международный конкурс «Детское Евровидение» проводится ежегодно с 2003 года. К участию в нем допускаются артисты в возрасте до 15 лет. Россия побеждала в конкурсе дважды: в 2006 году победу одержали сестры Толмачевы, а 2017 году первое место заняла участница шоу «Голос. Дети» Полина Богусевич.

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