Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу

У меня было какое-то физическое отторжение от всего этого. Чтобы ты понимал, я приходила в офис, и мне было прям плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти.

Она добавила, что, несмотря на то, что дружбы ни с кем из участниц передачи не возникло, уход был для артистки болезненным. «Помню, когда я собрала свои вещи, администратор крикнула: „Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!“ Мне, конечно, было обидно. Потому что я вложила много времени, сил и души в этот проект», — поделилась телезвезда.