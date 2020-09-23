Звезда Comedy Woman озвучила причину ухода из шоу

МОСКВА, 22 сен — РИА «Новости». Звезда Comedy Woman Елена Борщева в онлайн-программе Вячеслава Манучарова «Эмпатия Манучи» откровенно рассказала о своем уходе из юмористического шоу. По словам артистки, она испытывала неприятные ощущения от участия в съемках. Елена призналась:
У меня было какое-то физическое отторжение от всего этого. Чтобы ты понимал, я приходила в офис, и мне было прям плохо, у меня ватные ноги становились, быстрее хотелось оттуда уйти.
Она добавила, что, несмотря на то, что дружбы ни с кем из участниц передачи не возникло, уход был для артистки болезненным. «Помню, когда я собрала свои вещи, администратор крикнула: „Девчонки, шкафчик освободился. Налетай!“ Мне, конечно, было обидно. Потому что я вложила много времени, сил и души в этот проект», — поделилась телезвезда.
Борщева отметила, что в последние месяцы работы на Comedy Woman участвовала только в групповых номерах. Однажды она провела весь съемочный день, ожидая своего выступления, однако его отменили из-за болезни Дмитрия Хрусталева. После этого случая комедиантка решила покинуть шоу.
Comedy Woman — юмористическое шоу, которое выходило на ТНТ с 2009 года. В съемках принимали участие Екатерина Варнава, Наталия Медведева, Екатерина Скулкина, Надежда Сысоева, Наталья Еприкян и другие. Борщева покинула шоу в 2012 году, в 2016-м она появилась еще в одном выпуске. Актриса прославилась выступлениями в КВН в команде «Сборная Пятигорска». Она также снималась в фильмах «Робо», «Все о мужчинах», «Что творят мужчины! 2».
Ранее одна из экс-актрис Comedy Woman, Надежда Ангарская, подтвердила, что шоу было закрыто.