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23 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

15 лет Comedy Club: Воля, Харламов и другие — тогда и сейчас

Смотрите, как изменились звезды популярного шоу, — в фотогалерее «Кино Mail.ru»
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

23 апреля юмористическое шоу ТНТ Comedy Club отмечает 15 лет в эфире. Проект не теряет популярности благодаря смелым шуткам и экспериментам. Павел Воля, один из резидентов программы, отметил:

15 лет в эфире. Это мощь, ребята! Никто в 2005-м бы в это не поверил. Многое было, многого не было, многое еще будет, многого не будет. Главное — мы до сих пор в полном кайфе от происходящего. У меня все. Всем всего!
Павел Воля

Comedy Club — шоу, в котором комики выступают в жанре стендап-камеди. Идея Comedy Club изначально появилась в начале нулевых у участников команды КВН «Новые армяне», в состав которой входил Гарик Мартиросян. В 2005-м программа дебютировала на ТВ.

6.8
Comedy Club
2005/Россия16+юмористическое
Моя оценка

В разное время в съемках Comedy Club принимали участие Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Сергей Светлаков, Александр Ревва, Семен Слепаков, Дмитрий Хрусталев и многие другие.

В 2017 году шоу завоевало премию ТЭФИ как лучшая юмористическая программа.

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