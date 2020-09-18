Джаред Лето показал накачанные для съемок в «Троне 3» мышцы

МОСКВА, 18 сен — РИА «Новости». Джаред Лето опубликовал в инстаграме фотографию в майке, уточнив, что набирает физическую форму для съемок в фильме «Трон 3».
Актер показал накачанные мышцы и подписал снимок:
Начинаю тренировки для «Трона». Вы со мной?
Поклонники одобрили форму актера, подтвердив в комментариях, что он «отлично выглядит».
В фильме «Трон 3» Джаред Лето выступает продюсером и играет одну из ролей. В первых двух частях франшизы («Трон» и «Трон: Наследие») он не принимал участия. Режиссером картины стал Гарт Дэвис («Мария Магдалина»), над сценарием работали Джесси Вигутоу и Дэвид ДиДжилио. Дата премьеры пока не сообщается.
Первый «Трон» в жанре киберпанк о программистах и виртуальном мире вышел в 1982 году. В 2010 появилось продолжение под названием «Трон: Наследие».