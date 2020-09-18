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18 сентября 2020, РИА Новостиновость

Джаред Лето показал накачанные для съемок в «Троне 3» мышцы

Актер готовится к новой роли

МОСКВА, 18 сен — РИА «Новости». Джаред Лето опубликовал в инстаграме фотографию в майке, уточнив, что набирает физическую форму для съемок в фильме «Трон 3».

Во время загрузки произошла ошибка.

Актер показал накачанные мышцы и подписал снимок:

Начинаю тренировки для «Трона». Вы со мной?
Джаред Лето

Поклонники одобрили форму актера, подтвердив в комментариях, что он «отлично выглядит».

В фильме «Трон 3» Джаред Лето выступает продюсером и играет одну из ролей. В первых двух частях франшизы («Трон» и «Трон: Наследие») он не принимал участия. Режиссером картины стал Гарт Дэвис («Мария Магдалина»), над сценарием работали Джесси Вигутоу и Дэвид ДиДжилио. Дата премьеры пока не сообщается.

Трон 3
2022/СШАбоевикприключенияфантастика

Первый «Трон» в жанре киберпанк о программистах и виртуальном мире вышел в 1982 году. В 2010 появилось продолжение под названием «Трон: Наследие».

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