Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру

Российская актриса Кристина Асмус пошутила про свое очередное раздевание на камеру. Девушка выложила шуточный видеоролик в инстаграме со словами:
Что-то я так устала, съемка сегодня такая напряженная, длинная, еще и жарко так.
После этого она сняла не одежду, а свой парик. В подписи к видео звезда написала: «Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!».
Подписчики оценили чувство юмора артистки, поддержав ее в комментариях.
Кристина Асмус в начале сентября принимала участие в съемках шоу «Золото Геленджика», где являлась ведущей. Во время работы над реалити она примеряла различные парики, броский макияж и яркие необычные платья и костюмы. По условиям проекта, участники со всей России приезжают в огромный тематический парк, чтобы побороться за 1 кг чистого золота.
В 2019 году, напомним, вышел фильм «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского с Кристиной Асмус в одной из главных ролей. Звезда снималась в откровенных сценах, из-за чего в сети затем разгорелся скандал. Многие считают, что именно он стал впоследствии причиной развода Асмус с Гариком Харламовым, однако пара это отрицала.