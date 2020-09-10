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10 сентября 2020, Lenta.Ruновость

Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру

Звезда показала видео со съемок нового проекта

Российская актриса Кристина Асмус пошутила про свое очередное раздевание на камеру. Девушка выложила шуточный видеоролик в инстаграме со словами:

Что-то я так устала, съемка сегодня такая напряженная, длинная, еще и жарко так.
Кристина Асмус

После этого она сняла не одежду, а свой парик. В подписи к видео звезда написала: «Асмус опять разделась на камеру! Смотреть без регистрации и смс!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Подписчики оценили чувство юмора артистки, поддержав ее в комментариях. 

Новость
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Кристина Асмус в начале сентября принимала участие в съемках шоу «Золото Геленджика», где являлась ведущей. Во время работы над реалити она примеряла различные парики, броский макияж и яркие необычные платья и костюмы. По условиям проекта, участники со всей России приезжают в огромный тематический парк, чтобы побороться за 1 кг чистого золота.

В 2019 году, напомним, вышел фильм «Текст» Клима Шипенко по роману Дмитрия Глуховского с Кристиной Асмус в одной из главных ролей. Звезда снималась в откровенных сценах, из-за чего в сети затем разгорелся скандал. Многие считают, что именно он стал впоследствии причиной развода Асмус с Гариком Харламовым, однако пара это отрицала.

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