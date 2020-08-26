Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото

Появились первые фото со съемок нового проекта ТНТ «Золото Геленджика». Ведущими стали Иван Охлобыстин, Кристина Асмус и Тимур Родригез.
По задумке шоу, участники со всей России приезжают в огромный тематический парк, чтобы побороться за 1 кг чистого золота. Каждому придется преодолеть череду препятствий и пройти множество экстремальных испытаний.
Формат проекта придумал японский режиссер Такеши Китано. В 1986 году он запустил шоу «Замок Такеши Китано», для которого собрал самых отчаянных участников и устроил между ними спортивные соревнования. По словам создателей, российская адаптация сделана «самобытно, по-русски, без оглядки на оригинал». В шоу примут участие люди в возрасте от 18 до 88 лет.
Всего ТНТ покажет 16 эпизодов шоу. Премьера состоится 13 сентября в 19.00.