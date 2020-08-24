Вышел тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Первый тизер нового фильма « Бэтмен » с Робертом Паттинсоном в главной роли представили на мероприятии DC Fandome. Ролик также появился в сети на канале Warner Bros.

Лента представит новый взгляд на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе.