Вышел тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Первый тизер нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли представили на мероприятии DC Fandome. Ролик также появился в сети на канале Warner Bros.
Помимо Паттинсона, в картине также играют Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард,, Энди Серкис и Колин Фаррелл. Режиссер фильма — Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»).
Лента представит новый взгляд на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе.
«Бэтмен» выйдет в российский прокат 30 сентября 2021 года.