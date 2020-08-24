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24 августа 2020, ТАССновость

Вышел тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Выход картины запланирован на осень 2021 года

Первый тизер нового фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли представили на мероприятии DC Fandome. Ролик также появился в сети на канале Warner Bros.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Паттинсона, в картине также играют Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро, Питер Сарсгаард,, Энди Серкис и Колин Фаррелл. Режиссер фильма — Мэтт Ривз («Планета обезьян: Революция»).

Лента представит новый взгляд на историю Темного рыцаря в стиле нуар и расскажет о личной жизни Брюса Уэйна, величайшего детектива и легендарного защитника Готэма, пытающегося разобраться в самом себе.

Бэтмен
2021/США16+драмабоевиккриминал

«Бэтмен» выйдет в российский прокат 30 сентября 2021 года.

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