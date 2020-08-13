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13 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Названа лучшая романтическая комедия всех времен

Рейтинг составили британские журналисты
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Стало известно, какая романтическая комедия может считаться лучшей на все времена. Рейтинг опубликован на сайте издания The Independent.

На первом месте оказалась картина «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристалом и Мег Райан в главных ролях. Отмечается, что лента не только положила начало буму ромкомов, произошедшему в 1990-х годах, но и изобрела многие жанровые клише, которые позднее появлялись и в других фильмах.

7.4
Когда Гарри встретил Салли
1989/США16+драмамелодрамакомедия
Моя оценка

Вторую строчку заняла картина 1998 года «Вам письмо», в которой также сыграла Мег Райан. Сотрудники издания подчеркивают, что эта работа в очередной раз доказала, что актриса является одной из главных звезд жанра романтической комедии.

Замкнул тройку лучших фильм «Энни Холл» Вуди Аллена, который журналисты издания назвали шедевром. Они добавили, что Дайан Китон выглядит в нем стильной и невероятно крутой.

В первой десятке оказались и такие ромкомы, как «Филадельфийская история», «Скажи что-нибудь», «День сурка», «Ноттинг Хилл», «Свадьба лучшего друга», «Квартира» и «10 причин моей ненависти».

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Вам письмо
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Мег Райан
Meg Ryan
Когда Гарри встретил Салли
Назван самый возмутительный фильм 2019 года
Свадьба лучшего друга
99 р.
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