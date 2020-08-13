Названа лучшая романтическая комедия всех времен

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Стало известно, какая романтическая комедия может считаться лучшей на все времена. Рейтинг опубликован на сайте издания The Independent.

На первом месте оказалась картина «Когда Гарри встретил Салли» с Билли Кристалом и Мег Райан в главных ролях. Отмечается, что лента не только положила начало буму ромкомов, произошедшему в 1990-х годах, но и изобрела многие жанровые клише, которые позднее появлялись и в других фильмах.

Вторую строчку заняла картина 1998 года «Вам письмо», в которой также сыграла Мег Райан. Сотрудники издания подчеркивают, что эта работа в очередной раз доказала, что актриса является одной из главных звезд жанра романтической комедии.

Замкнул тройку лучших фильм «Энни Холл» Вуди Аллена, который журналисты издания назвали шедевром. Они добавили, что Дайан Китон выглядит в нем стильной и невероятно крутой.