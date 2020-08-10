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10 августа 2020, РИА НовостистатьяЮбилеи

Главный мачо Голливуда: Антонио Бандерасу — 60

Отчаянный испанец, покоривший «фабрику грез», не зная ни слова по-английски и без влиятельных покровителей, отмечает юбилей. Делимся любопытными фактами из его биографии и вспоминаем лучшие роли знаменитого актера
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фотографий
38
фотографий
38
фотографий

Настоящее имя и любовь к футболу

Основное имя Антонио Бандераса, данное ему при рождении, — Хосе. Так до сих пор, да еще и с ударением на первый слог, его называют близкие. Однако для карьеры он предпочел свое второе имя, Антонио. А еще по паспорту он сеньор Домингес: взял псевдоним в честь девичьей фамилии матери — «Бандера», добавив для звучности в конце «с». Получилось изящно, ведь по-испански означает «знамена», а если переводить с арабского диалекта — по семейной легенде предки Антонио по материнской линии происходят из знатного восточного рода — «защитник угнетенных».

Отец Бандераса был уважаемым агентом тайной полиции: ловил контрабандистов, которые часто пытались возить запрещенку через порт Малаги. Однажды бравому офицеру даже доверили охранять первую леди Аргентины Эву Перон, посетившую город с дипломатическим визитом. Вряд ли дон Домингес мог представить, что спустя годы его сын сыграет в посвященном красавице-диктаторше байопике «Эвита» (в роли самой мадам Перон снялась Мадонна).

7.3
Эвита
1996/США12+драмабиографиямюзикл
Моя оценка

Как и большинство мальчишек во дворе, маленький Хосе видел себя футболистом. В юности он три года играл за местный клуб «Малага», а сейчас болеет за «Реал Мадрид», почетным членом которого является. Спортивная карьера не сложилась из-за травмы — Бандерас сломал ногу на тренировке. Его бывший тренер уточняет: паренек был, конечно, талантлив, но уж слишком вежлив с соперниками на поле.

Встреча с Альмодоваром

Зато изящные манеры очень пригодились потом. Посмотрев в 17 лет мюзикл «Волосы» в исполнении труппы местного театра, Бандерас решил стать актером. Играл на улицах, а через три года перебрался в Мадрид, где ему, как и большинству амбициозных провинциалов, пришлось отчаянно пробиваться наверх, подрабатывая швейцаром, барменом, официантом и даже сиделкой.

В начале карьеры будущий голливудский мачо не боялся браться за рискованные роли. Впрочем, именно благодаря этой смелости его и заметил режиссер Педро Альмодовар, который пришел посмотреть на молодое дарование в спектакле «Эдуард II», где Антонио играл любовника английского короля.

Покорение Голливуда

Вопреки протестам открывшего его Альмодовара, испанец уехал покорять США. Он практически не знал английского и для первого кастинга в фильме «Короли мамбо» просто вызубрил роль на слух. А когда режиссер попросил его показать что-то еще, заливисто рассмеялся. Но видимо, сработало природное обаяние, потому что роль Бандерас все-таки получил.

Короли мамбо
1992/США, Франция16+драмамузыкальный
Моя оценка

Язык Шекспира с тех пор он освоил великолепно, но от акцента окончательно не избавился. Это теперь его фишка, которую он передал своему любимому Коту в сапогах из мультфильма «Шрэк». Кстати, для испанской версии ленты, сохраняя провинциальный шарм этого персонажа, актер придумал произносить реплики с родным андалузским выговором.

В истории «фабрики грез» он стал третьим известным испанцем — после звезды немого кино Антонио Морено и актрисы Сары Монтьель. Дебют был не слишком удачным, но, так как актер не отказался сняться в рекламе джинсов, автобусы с которой колесили по Нью-Йорку, продюсеры о нем не забыли. И вскоре посыпались предложения: в «Филадельфии» он играл с Томом Хэнксом, в «Доме духов» — с Мэрил Стрип и Джереми Айронсом. В «Интервью с вампиром» настолько сдружился с Томом Крузом и Брэдом Питтом, что выходные во время съемок троица проводила вместе, устраивая гонки на феррари.

7.9
Интервью с вампиром
1994/США16+драмафэнтези
Моя оценка

Слава, «Оскар» и самое неудачное интервью

Самое неудачное интервью, по мнению Бандераса, у него было в России, на программе «Прожекторперисхилтон» в 2011 году. По словам актера, четверо бойких ведущих шоу со странным названием постоянно шутили, не давая ему вставить ни слова. Вдобавок переводчица в наушнике заливисто смеялась, так что он почти не понимал, что происходит. Зато в конце выпуска актер страстно исполнил знаменитую композицию Besame mucho.

Лишь спустя двадцать лет после внезапного отъезда в Голливуд Бандерас помирился с Педро Альмодоваром. Снялся в его триллере «Кожа, в которой я живу». В 2019 году вышла номинированная на два «Оскара» лента «Боль и слава», которая принесла актеру в Каннах приз за лучшую мужскую роль, — фактически очень искренняя автобиография испанского режиссера, главную роль в которой он мог доверить только старому другу. Когда Бандерас спросил, почему Альмодовар настаивает на его кандидатуре, тот бросил: «Ну, потому что ты знаешь меня 40 лет».

6.8
Боль и слава
2019/Испания18+драма
Моя оценка

Хотя сегодня актер разменял седьмой десяток, он полон творческих планов и идей и не теряет интерес к прекрасному полу — амплуа Дон-Жуана все-таки обязывает. О своих дамах сердца, экранных и настоящих, он как-то сказал: «Есть вещи, где недомолвки и намеки не к месту: например, неопределенность совсем ни к чему в прогнозе погоды. Однако с женщинами — другой случай. Загадка — ваше главное украшение».

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