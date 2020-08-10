Главный мачо Голливуда: Антонио Бандерасу — 60

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Настоящее имя и любовь к футболу

Основное имя Антонио Бандераса, данное ему при рождении, — Хосе. Так до сих пор, да еще и с ударением на первый слог, его называют близкие. Однако для карьеры он предпочел свое второе имя, Антонио. А еще по паспорту он сеньор Домингес: взял псевдоним в честь девичьей фамилии матери — «Бандера», добавив для звучности в конце «с». Получилось изящно, ведь по-испански означает «знамена», а если переводить с арабского диалекта — по семейной легенде предки Антонио по материнской линии происходят из знатного восточного рода — «защитник угнетенных».

Отец Бандераса был уважаемым агентом тайной полиции: ловил контрабандистов, которые часто пытались возить запрещенку через порт Малаги. Однажды бравому офицеру даже доверили охранять первую леди Аргентины Эву Перон, посетившую город с дипломатическим визитом. Вряд ли дон Домингес мог представить, что спустя годы его сын сыграет в посвященном красавице-диктаторше байопике «Эвита» (в роли самой мадам Перон снялась Мадонна).

7.3 Эвита 1996 / США 12+ драма биография мюзикл Моя оценка Хочу посмотреть

Как и большинство мальчишек во дворе, маленький Хосе видел себя футболистом. В юности он три года играл за местный клуб «Малага», а сейчас болеет за «Реал Мадрид», почетным членом которого является. Спортивная карьера не сложилась из-за травмы — Бандерас сломал ногу на тренировке. Его бывший тренер уточняет: паренек был, конечно, талантлив, но уж слишком вежлив с соперниками на поле.

Встреча с Альмодоваром

Зато изящные манеры очень пригодились потом. Посмотрев в 17 лет мюзикл «Волосы» в исполнении труппы местного театра, Бандерас решил стать актером. Играл на улицах, а через три года перебрался в Мадрид, где ему, как и большинству амбициозных провинциалов, пришлось отчаянно пробиваться наверх, подрабатывая швейцаром, барменом, официантом и даже сиделкой.

В начале карьеры будущий голливудский мачо не боялся браться за рискованные роли. Впрочем, именно благодаря этой смелости его и заметил режиссер Педро Альмодовар, который пришел посмотреть на молодое дарование в спектакле «Эдуард II», где Антонио играл любовника английского короля.

Покорение Голливуда

Вопреки протестам открывшего его Альмодовара, испанец уехал покорять США. Он практически не знал английского и для первого кастинга в фильме «Короли мамбо» просто вызубрил роль на слух. А когда режиссер попросил его показать что-то еще, заливисто рассмеялся. Но видимо, сработало природное обаяние, потому что роль Бандерас все-таки получил.

Язык Шекспира с тех пор он освоил великолепно, но от акцента окончательно не избавился. Это теперь его фишка, которую он передал своему любимому Коту в сапогах из мультфильма «Шрэк». Кстати, для испанской версии ленты, сохраняя провинциальный шарм этого персонажа, актер придумал произносить реплики с родным андалузским выговором.

В истории «фабрики грез» он стал третьим известным испанцем — после звезды немого кино Антонио Морено и актрисы Сары Монтьель. Дебют был не слишком удачным, но, так как актер не отказался сняться в рекламе джинсов, автобусы с которой колесили по Нью-Йорку, продюсеры о нем не забыли. И вскоре посыпались предложения: в «Филадельфии» он играл с Томом Хэнксом, в «Доме духов» — с Мэрил Стрип и Джереми Айронсом. В «Интервью с вампиром» настолько сдружился с Томом Крузом и Брэдом Питтом, что выходные во время съемок троица проводила вместе, устраивая гонки на феррари.

Слава, «Оскар» и самое неудачное интервью

Самое неудачное интервью, по мнению Бандераса, у него было в России, на программе «Прожекторперисхилтон» в 2011 году. По словам актера, четверо бойких ведущих шоу со странным названием постоянно шутили, не давая ему вставить ни слова. Вдобавок переводчица в наушнике заливисто смеялась, так что он почти не понимал, что происходит. Зато в конце выпуска актер страстно исполнил знаменитую композицию Besame mucho.

Лишь спустя двадцать лет после внезапного отъезда в Голливуд Бандерас помирился с Педро Альмодоваром. Снялся в его триллере «Кожа, в которой я живу». В 2019 году вышла номинированная на два «Оскара» лента «Боль и слава», которая принесла актеру в Каннах приз за лучшую мужскую роль, — фактически очень искренняя автобиография испанского режиссера, главную роль в которой он мог доверить только старому другу. Когда Бандерас спросил, почему Альмодовар настаивает на его кандидатуре, тот бросил: «Ну, потому что ты знаешь меня 40 лет».