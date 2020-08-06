Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой

Участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Роман Постовалов заявил, что уход звезды шоу Юлии Михалковой не повлиял на деятельность проекта, а про конфликт за права на шоу знает не больше зрителей. Об этих темах он высказался в интервью «Комсомольской правде».
Комментируя уход Михалковой, он отметил:
Она тоже была наемной актрисой. Я в эти дела не лезу, у меня есть своя деятельность в этом проекте, за которую я переживаю. Юля приняла решение уйти, и я не знаю истинную ее мотивацию
По словам Постовалова, причиной может быть то, что с Михалковой не удалось договориться по гонорару. «Но и она никуда не пропала», — подчеркнул юморист, указав на ее участие в другом проекте. Он уточнил, что, несмотря на уход Михалковой, они продолжают оставаться популярными.
Напомним, Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. В июне актриса дала интервью изданию Peopletalk, в котором подчеркнула, что решающую роль в ее уходе сыграли не деньги, а желание развиваться. Покинув коллектив, она стала сниматься в новых проектах на канале СТС: в начале лета стартовал «Детский КВН», где соведущими Михалковой стали Михаил Галустян и Ева Смирнова, а в конце июля появились первые фото со съемок скетч-шоу «Сториз».