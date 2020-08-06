Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
19 сериалов
Обмани меня: занятные сериалы про аферистов и мошенников
20 сериалов
Научный метод: 20 сериалов про ученых и изобретаталей
25 фильмов
25 крутых музыкальных фильмов для тех, кто скучает по концертам
30 фильмов
Смех по-русски: 30 российских комедий, за которые не стыдно
35 фильмов
Любимые мелодрамы 90-х, которые можно пересматривать бесконечно
40 фильмов
Море волнуется раз: 40 фильмов про бурные морские приключения
35 фильмов
От Хатико до Мухтара: 35 трогательных фильмов про собак
Дом
8 провальных идей для сада, которые лучше не повторять
Как спать в жару без кондиционера?
Нужно ли перекрывать горячую воду, если ее отключают?
6 августа 2020, Lenta.Ruновость

Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой

Роман Постовалов отметил, что коллектив и в новом составе остается популярным
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» Роман Постовалов заявил, что уход звезды шоу Юлии Михалковой не повлиял на деятельность проекта, а про конфликт за права на шоу знает не больше зрителей. Об этих темах он высказался в интервью «Комсомольской правде».

Комментируя уход Михалковой, он отметил:

Новость
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
Она тоже была наемной актрисой. Я в эти дела не лезу, у меня есть своя деятельность в этом проекте, за которую я переживаю. Юля приняла решение уйти, и я не знаю истинную ее мотивацию

По словам Постовалова, причиной может быть то, что с Михалковой не удалось договориться по гонорару. «Но и она никуда не пропала», — подчеркнул юморист, указав на ее участие в другом проекте. Он уточнил, что, несмотря на уход Михалковой, они продолжают оставаться популярными.

Напомним, Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. В июне актриса дала интервью изданию Peopletalk, в котором подчеркнула, что решающую роль в ее уходе сыграли не деньги, а желание развиваться. Покинув коллектив, она стала сниматься в новых проектах на канале СТС: в начале лета стартовал «Детский КВН», где соведущими Михалковой стали Михаил Галустян и Ева Смирнова, а в конце июля появились первые фото со съемок скетч-шоу «Сториз».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Уральские пельмени
Юлия Михалкова
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
«Уральские пельмени» отсудили у бывшего директора 2 млн рублей
Экс-участница «Уральских пельменей» объелась пельменей на съемке
Водонаева, Волкова, Галустян посетили премьеру новой «Кухни»
Звезда «Уральских пельменей» объявила об уходе из шоу
Безрукова, Шаляпин, Соколовский на премьере спин-оффа «Форсажа»
Фильмы онлайн
Не знаете что посмотреть? Мы подскажем!
 На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»
«Ничего не помню»: Ефремов отказался признать свою вину в смертельном ДТП
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Высокая модель из Канады рассказала о трудностях жизни «гиганта» Девушке сложно найти жилье, одежду и избавиться от навязчивого внимания.
Популярные темы на «Детях»
Парковка для женщин. 211
Мир в лицах 193
Голова как пьяная, прошу советов 154
Есть ли те, кто постоянно на велосипеде? 116
Леди
Нюша в красном купальнике разочаровала фанатов Что не понравилось фанатам?
Hi-Tech
Появился клон TikTok Теперь соцсеть тоже поддерживает создание коротких и иногда смешных вертикальных видео
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь