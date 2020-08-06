Участник «Уральских пельменей» высказался об уходе Михалковой

Участник юмористического коллектива « Уральские пельмени » Роман Постовалов заявил, что уход звезды шоу Юлии Михалковой не повлиял на деятельность проекта, а про конфликт за права на шоу знает не больше зрителей. Об этих темах он высказался в интервью «Комсомольской правде».

Она тоже была наемной актрисой. Я в эти дела не лезу, у меня есть своя деятельность в этом проекте, за которую я переживаю. Юля приняла решение уйти, и я не знаю истинную ее мотивацию

По словам Постовалова, причиной может быть то, что с Михалковой не удалось договориться по гонорару. «Но и она никуда не пропала», — подчеркнул юморист, указав на ее участие в другом проекте. Он уточнил, что, несмотря на уход Михалковой, они продолжают оставаться популярными.