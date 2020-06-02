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2 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова

Оценивать выступления участников будут Нюша, Лиза Арзамасова, Михаил Башкатов, Пелагея и другие звезды

Канал СТС готовит к показу шоу талантов «Детский КВН». Ведущими проекта стали Михаил Галустян, Юлия Михалкова и 8-летняя Ева Смирнова.

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Галустян рассказал:

Слово «КВН» для меня — как лампочка для собаки Павлова. Это часть меня, я себя считаю человеком клубным, веселым и находчивым, поэтому согласился вести проект с горящими глазами. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь скажу на камеру: «Мы начинаем КВН».
Михаил Галустян

Конкурсные отборы проходили семь дней, в них принимали участие 150 команд со всей России. Путевку в телепроект получили 36 команд. В жюри войдут Нюша, Лиза Арзамасова, Михаил Башкатов, Пелагея, Вадим Галыгин, Дмитрий Хрусталев, Екатерина Скулкина, Наталия Медведева, Борис Грачевский и другие звезды. В шоу не будет оценок как таковых — две лучшие команды в финале каждого эфира проходят в следующий этап после совещания судей.

Детский КВН
2020/Россияшоу талантовигровоеразвлекательноедетское

Премьера шоу состоится 15 июня в 9.00. Всего в эфир выйдет 12 выпусков передачи.

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