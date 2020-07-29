Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу

Каждый скетч — это отдельная, самостоятельная история. И мне нравится, что за одну смену я примеряю десятки разных образов. Динамично, непредсказуемо, эффектно! Это такой подарок для актера, когда в одном проекте можешь прожить и показать большое количество характеров и судеб.