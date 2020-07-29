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29 июля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу

Юлия Михалкова стала актрисой проекта «Сториз»
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фотографии
22
фотографии
22
фотографии

Канал СТС готовит к показу новое комедийное скетч-шоу «Сториз». В нем играют ранее покинувшая телепроект «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, а также Антон Лирник, Даниил Вахрушев, Ольга Кузьмина, Валерия Шкирандо. Режиссером стал Александр Потапов («СашаТаня»).

Шоу снято в формате коротких видео, которые пользователи выкладывают в соцсетях. Каждый эпизод — это забавная зарисовка из жизни отдельного героя. Персонажи «Сториз» — люди разных профессий, возрастов, интересов и социальных статусов: бабушка-блогер, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие. Каждый актер перевоплощается в разных героев.

Сториз
2020/Россия16+комедияскетч-шоу

Ольга Кузьмина отметила, что съемки вызвали у нее только положительные эмоции:

Каждый скетч — это отдельная, самостоятельная история. И мне нравится, что за одну смену я примеряю десятки разных образов. Динамично, непредсказуемо, эффектно! Это такой подарок для актера, когда в одном проекте можешь прожить и показать большое количество характеров и судеб.
Ольга Кузьмина

Премьера «Сториз» состоится 10 августа в 19.00 на СТС. Всего покажут 20 эпизодов шоу.

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