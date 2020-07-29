Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу

Канал СТС готовит к показу новое комедийное скетч-шоу «Сториз». В нем играют ранее покинувшая телепроект «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, а также Антон Лирник, Даниил Вахрушев, Ольга Кузьмина, Валерия Шкирандо. Режиссером стал Александр Потапов («СашаТаня»).
Шоу снято в формате коротких видео, которые пользователи выкладывают в соцсетях. Каждый эпизод — это забавная зарисовка из жизни отдельного героя. Персонажи «Сториз» — люди разных профессий, возрастов, интересов и социальных статусов: бабушка-блогер, назойливая бывшая, врач с идеальным почерком и другие. Каждый актер перевоплощается в разных героев.
Ольга Кузьмина отметила, что съемки вызвали у нее только положительные эмоции:
Каждый скетч — это отдельная, самостоятельная история. И мне нравится, что за одну смену я примеряю десятки разных образов. Динамично, непредсказуемо, эффектно! Это такой подарок для актера, когда в одном проекте можешь прожить и показать большое количество характеров и судеб.
Премьера «Сториз» состоится 10 августа в 19.00 на СТС. Всего покажут 20 эпизодов шоу.