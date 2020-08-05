Мороз, Ефремов и другие на премьере сериала «Хватит!»

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Фото: видеосервис Start

В Центре документального кино в Москве прошел закрытый показ первых эпизодов нон-фикшн сериала «Хватит!», посвященного проблеме насилия в современной России. Проект зрителям представили его шоураннеры и продюсеры Ирина Сосновая и Софья Капкова, ведущая Настя Красильникова, а также Юлия Миндубаева — генеральный директор видеосервиса Start, на котором выйдет сериал.

Хватит! 2020 / Россия 18+ документальный Моя оценка Хочу посмотреть

«Хватит!» — это документальный проект, в рамках которого актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова выслушивают и обсуждают шесть историй женщин, переживших разные виды насилия в разных ситуациях, — на работе и дома, в детстве и будучи взрослыми.