Мороз, Ефремов и другие на премьере сериала «Хватит!»

В Центре документального кино в Москве прошел закрытый показ первых эпизодов нон-фикшн сериала «Хватит!», посвященного проблеме насилия в современной России. Проект зрителям представили его шоураннеры и продюсеры Ирина Сосновая и Софья Капкова, ведущая Настя Красильникова, а также Юлия Миндубаева — генеральный директор видеосервиса Start, на котором выйдет сериал.
Гостями премьеры стали актеры Дарья Мороз, Сабина Ахмедова, Никита Ефремов, звезда шоу «Орел и решка» Мария Ивакова, телеведущий Вадим Глускер («НТВ-видение»), блогер и соосновательница проекта «Ты не одна» Александра Митрошина и другие.
«Хватит!» — это документальный проект, в рамках которого актер Владимир Мишуков и журналистка Настя Красильникова выслушивают и обсуждают шесть историй женщин, переживших разные виды насилия в разных ситуациях, — на работе и дома, в детстве и будучи взрослыми.
По словам продюсера, сериал «Хватит!» рассказывает о том, что «нельзя молчать, не стоит стесняться, и точно не нужно бояться быть неудобными». Сериал выйдет на видеосервисе Start 5 августа.