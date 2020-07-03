Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере

В Москве прошла премьера аудиоспектакля Мобильного художественного театра «Пигмалион» — нового переосмысления пьесы Бернарда Шоу. Постановку представили режиссер, продюсер и сценарист Михаил Зыгарь, а также звезда Comedy Woman Екатерина Варнава, озвучившая главную героиню — Изи Лизу.
Гостями премьеры стали Ингеборга Дапкунайте, Андрей Малахов, Любовь Толкалина, Александр Молочников, Надежда Сысоева, Ольга Сутулова, Анна Чурина, Алена Чехова и другие знаменитости.
Помимо Варнавы, роли в обновленном «Пигмалионе» озвучивали Игорь Миркурбанов и Александр Семчев. По сюжету аудиоспектакля, банкир и экс-министр выпивают в баре, рассуждают о жизни и замечают известную инстаграм-блогершу. Герои пытаются познакомиться с девушкой, но не понимают, что она говорит. Отставной министр на спор решается на эксперимент — стать таким же, как девушка. Над сценарием вместе с Зыгарем работал бывший резидент шоу Comedy Club Александр Незлобин.
Аудиоспектакль сопровождался прогулкой по Москве — специальный маршрут стартовал на Пушкинской площади и привел слушателей к фонтану у Большого театра. Отметим, что почти у всех спектаклей Мобильного художественного театра есть определенный маршрут. Таким образом проект помогает во время прогулок по-новому смотреть на город.