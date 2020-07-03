Малахов, Толкалина с дочкой на первой после пандемии премьере

Помимо Варнавы, роли в обновленном «Пигмалионе» озвучивали Игорь Миркурбанов и Александр Семчев. По сюжету аудиоспектакля, банкир и экс-министр выпивают в баре, рассуждают о жизни и замечают известную инстаграм-блогершу. Герои пытаются познакомиться с девушкой, но не понимают, что она говорит. Отставной министр на спор решается на эксперимент — стать таким же, как девушка. Над сценарием вместе с Зыгарем работал бывший резидент шоу Comedy Club Александр Незлобин.