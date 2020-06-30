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30 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Стало известно, кто сыграет Маяковского в фильме Козловского

Действие драмы «Карамора» развернется в альтернативном XX веке
Николай Комягин в клипе группы Shortparis «Стыд»

Солист группы Shortparis Николай Комягин исполнит роль Владимира Маяковского в «Караморе» Данилы Козловского. Об этом актер и режиссер рассказал во время онлайн-интервью в рамках кинофестиваля «Зеркало». Козловский отметил:

Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь – и все станет ясно, не будет вопросов, почему он играет Маяковского. А Коля сам по себе очень содержательный и глубокий человек. И все, что он делает в музыке, на сцене, у меня вызывает восхищение.
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Планируется, что «Карамора» станет не просто фильмом, но большим проектом с собственной киновселенной, в рамках которого выйдут три фильма и восемь эпизодов сериала.

Действие фэнтезийного триллера развернется в альтернативном XX веке. История расскажет о молодом анархисте Караморе, бросающем вызов высшему дворянству. В схватке герой потеряет любимую и начнет мстить. Вымышленные персонажи столкнутся с реальными историческими личностями, среди которых — Феликс Юсупов, Петр Столыпин, Владимир Маяковский, Лев Толстой.

Главную роль в «Караморе» исполнит сам Козловский. В съемках задействованы также Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Ольга Зуева. Трейлер первого фильма планируется выпустить осенью 2020 года. Дата премьеры пока не называется.

Козловский добавил, что как режиссер начал работать еще над одним фильмом: музыкальной исторической комедией, вдохновленной классическими произведениями русской литературы XVIII–XIX веков. В ленте, в частности, должны появиться персонажи из «Евгения Онегина», «Героя нашего времени», «Горя от ума».

Роли, за которые все полюбили Данилу Козловского
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