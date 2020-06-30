Стало известно, кто сыграет Маяковского в фильме Козловского

Мы понимали, что Маяковский должен быть личностью. Это должен быть человек, на которого посмотришь – и все станет ясно, не будет вопросов, почему он играет Маяковского. А Коля сам по себе очень содержательный и глубокий человек. И все, что он делает в музыке, на сцене, у меня вызывает восхищение.