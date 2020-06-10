Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра»

Еще один кинофестиваль, от проведения которого этим летом пришлось отказаться организаторам из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, — знаменитый сочинский «Кинотавр». Мы, как и многие знаменитости, с нетерпением ожидающие осени (смотр должен состояться 1-8 октября), очень скучаем по удивительной атмосфере — гламурной и в то же время по-курортному расслабленной, — которой всегда отличались красные дорожки «Кинотавра». Поэтому мы поднимаем архивы и предлагаем вспомнить фестивали в Сочи последних лет.