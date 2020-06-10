Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Каким бывает лето: 30 жарких фильмов про любовь, море и солнце
20 фильмов
Рождение нации: 20 важных фильмов о расизме
15 фильмов
15 долгожданных фильмов, которые мы надеемся увидеть летом
20 фильмов
20 ностальгических советских фильмов про первую любовь
20 фильмов
Ромео-гангстер, Гамлет-бизнесмен: 20 экранизаций, удививших нас
12 сериалов
Маша, Лунтик и Лосяш: лучшие современные мультсериалы для детей
7 сериалов
Непростые истины: 7 ностальгических сериалов про подростков
15 сериалов
15 зарубежных остросюжетных сериалов, которые вы не видели
10 сериалов
Лихие и громкие: сериалы, которые вернут вас в 90-е
17 сериалов
Это нереально: 17 захватывающих фантастических сериалов

Дом

В этом доме жила Фаина Раневская: что там внутри (фото)
Как выглядят дома в самом опасном районе мира
Оборудуем домашний спортзал со скидками на AliExpress
10 июня 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Ходченкова, Шпица, Собчак с Виторганом: 100 фото с «Кинотавра»

В эксклюзивной фотоленте «Кино Mail.ru» — самые атмосферные и яркие фото звезд с главного летнего российского кинофестиваля за последние годы. Наслаждаемся и с нетерпением ждем перенесенного на осень «Кинотавра 2020»
100
фотографий
100
фотографий
100
фотографий

Еще один кинофестиваль, от проведения которого этим летом пришлось отказаться организаторам из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, — знаменитый сочинский «Кинотавр». Мы, как и многие знаменитости, с нетерпением ожидающие осени (смотр должен состояться 1-8 октября), очень скучаем по удивительной атмосфере — гламурной и в то же время по-курортному расслабленной, — которой всегда отличались красные дорожки «Кинотавра». Поэтому мы поднимаем архивы и предлагаем вспомнить фестивали в Сочи последних лет.

В фотогалерее «Кино Mail.ru» — самые роскошные выходы главных звезд российского кино: Светланы Ходченковой, Оксаны Акиньшиной, Екатерины ШпицыФедора Бондарчука и Паулины Андреевой, Александра ПетроваЕкатерины Климовой, Екатерины Вилковой, Анны Михалковой, Елизаветы Боярской, Сергея Безрукова, Дарьи Мороз, Ирины Горбачевой, Павла Прилучного и Агаты Муцениеце, Виктории Толстогановой, Равшаны Курковой и многих других.

От Кидман и Беллуччи до Бони и Навки: все звезды в Каннах
Питт, Боярская, Заворотнюк и другие звезды на красных дорожках ММКФ
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Наталья Бардо
Дарья Мороз
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Федор Бондарчук
Агата Муцениеце
От Кидман до Беллуччи, от Бони до Навки: 100 фото звезд из Канн
Елена Коренева
Светлана Ходченкова
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ
Любовь Аксенова
Равшана Куркова
Барановская с дочкой, Билан, Гагарина на премьере в Москве
Паулина Андреева
Аглая Тарасова
Екатерина Вилкова
Резо Гигинеишвили
Максим Виторган
Александр Горчилин
Ксения Собчак
Ирина Горбачева
Виктория Толстоганова
Агния Дитковските
Екатерина Климова
Оксана Акиньшина
Ян Гэ
Yang Ge
Александр Петров
Анна Михалкова
Екатерина Шпица
Павел Прилучный
Елизавета Боярская
Лиза Арзамасова
Александр Ревва
Ольга Зуева
Olya Zueva
Бледанс, Жуков, Борщева и другие на премьере сериала «Корни»
Агилера и звезды новой «Мулан» на мировой премьере фильма
Кира Найтли представила фильм «Мисс Плохое поведение»
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Пересильд, Машкова, Дапкунайте на премьере фильма Добрыгина
От Грин до Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Вилкова, Акиньшина и другие звезды с детьми на премьере «Вперед»
Гайдулян, внучка Талызиной и все звезды ТНТ на премьере сериала
Милославская, Снигирь, Исакова: звезды на премьере фильма
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере
Ревва поддержал 12-летнюю дочь на премьере мультфильма
В Берлине стартовал кинофестиваль: звезды на церемонии открытия
Бледанс, Чехова с сыном на премьере «Доктора Дулиттла» в Москве
Самбурская, Зудина, Безрукова на премьере «Калашникова»
Семенович, Лолита, Крид: звезды на концерте «Муз-ТВ» в Кремле
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Кардашьян и победители «Оскара» на вечеринке в честь премии
Зеллвегер, Питт, Ривз с мамой: гости и триумфаторы «Оскара 2020»
Вернувшийся Нео, танцующий Фродо: киноновости недели
Главные победители «Оскара» за всю историю: 85 роскошных фото
Шпица и Хакамада на премьере фильма с Денев в Москве
Йоханссон, Зеллвегер, Феникс: звезды и победители на BAFTA 2020
Асмус в слезы, Мороз — в пляс: киноновости недели
Машкова, Михалкова, Толстоганова на открытии фестиваля в Москве
Яркая премьера: Марго Робби представила «Хищных птиц»
Мороз, Собчак с Богомоловым и другие на премьере «Содержанок»
Асмус, Безрукова, Галустян на премьере фильма с Мухаметовым
Питт, ДиКаприо, Терон: все звезды на ланче в честь «Оскара»
Триумф Петрова, слезы Асмус: как прошла премия «Золотой орел»
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Кинокритики назвали лучший российский фильм 2019 года
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Рекорд Билли Айлиш и пополнение в «Сватах»: киноновости недели
Пенелопа Крус с сестрой на вручении кинопремии в Мадриде
Селена Гомес и Дауни-мл. представили совместный фильм
«Оскар 2020»: все номинанты премии
Критики назвали лучший фильм и актеров года
Питт с «Глобусом» и новая Алиса Селезнева: киноновости недели
70-летний Гир и Джулианна Маргулис представили совместный фильм
Турман, Хайек, Крэйг: звезды и победители на премии критиков
От Зеллвегер до Кидман и Питта: звезды на «Золотом глобусе 2020»
Ревва, Акиньшина, Кошкина на премьере фильма с Кридом
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Акиньшина, Шпица, Куркова: звезды с детьми на премьере в Москве
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Француз отсудил 45 тысяч долларов за скучную работу Разбирательство длилось четыре года
Дети
2-летний ребенок убирается дома вместо беременной мамы Мальчик удивил пользователей сети
Леди
Дети звезд, которые недавно кардинально поменяли имидж Они похудели, сменили прически и избавились от лишних татуировок.
Здоровье
Россиян предупредили о продуктах с кишечной палочкой Эксперты рекомендуют не покупать нарезку из супермаркетов.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь