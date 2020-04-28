От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ

42-й Московский международный кинофестиваль должен был состояться в этом году 22-29 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оргкомитет принял решение о переносе смотра на октябрь. «Кино Mail.ru» компенсирует острый дефицит традиционных весенних дорожек: вспоминаем самые яркие появления звезд на ММКФ за последние десятилетия.