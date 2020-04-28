От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ

42-й Московский международный кинофестиваль должен был состояться в этом году 22-29 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оргкомитет принял решение о переносе смотра на октябрь. «Кино Mail.ru» компенсирует острый дефицит традиционных весенних дорожек: вспоминаем самые яркие появления звезд на ММКФ за последние десятилетия.
За эти годы фестиваль принял множество крупнейших кинозвезд с мировым именем, таких, как Брэд Питт, Хелен Миррен, Тим Бертон, Люк Бессон, Катрин Денев, Шарлиз Терон, Майкл Бэй, Энди МакДауэлл, Шайа ЛаБаф, Джон Малкович, Дэрил Ханна и многие другие.
Российские знаменитости — Рената Литвинова, Светлана Ходченкова, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Равшана Куркова, Виктория Толстоганова, Мария Миронова, Анастасия Заворотнюк — также украшали дорожки ММКФ разных лет своим появлением. И конечно, мало какая церемония обходилась без появления президента Московского кинофестиваля Никиты Михалкова и его семьи.
С нетерпением ожидаем возвращения ММКФ 1-8 октября, а пока вспоминаем его богатую историю: листайте до конца нашу галерею, чтобы не пропустить самые роскошные, необычные и неожиданные наряды и запоминающиеся моменты!