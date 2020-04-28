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28 апреля 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ

В ностальгической фотоленте «Кино Mail.ru» — лучшие фото знаменитостей с красной и зеленой дорожек Московского кинофестиваля за последние десятилетия

42-й Московский международный кинофестиваль должен был состояться в этом году 22-29 апреля, однако в связи с пандемией коронавируса оргкомитет принял решение о переносе смотра на октябрь. «Кино Mail.ru» компенсирует острый дефицит традиционных весенних дорожек: вспоминаем самые яркие появления звезд на ММКФ за последние десятилетия.

170
фотографий
170
фотографий
170
фотографий

За эти годы фестиваль принял множество крупнейших кинозвезд с мировым именем, таких, как Брэд Питт, Хелен Миррен, Тим Бертон, Люк Бессон, Катрин Денев, Шарлиз Терон, Майкл Бэй, Энди МакДауэлл, Шайа ЛаБаф, Джон Малкович, Дэрил Ханна и многие другие.

Российские знаменитости — Рената ЛитвиноваСветлана Ходченкова, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Мария Кожевникова, Юлия Пересильд, Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Равшана Куркова, Виктория Толстоганова, Мария Миронова, Анастасия Заворотнюк — также украшали дорожки ММКФ разных лет своим появлением. И конечно, мало какая церемония обходилась без появления президента Московского кинофестиваля Никиты Михалкова и его семьи.

С нетерпением ожидаем возвращения ММКФ 1-8 октября, а пока вспоминаем его богатую историю: листайте до конца нашу галерею, чтобы не пропустить самые роскошные, необычные и неожиданные наряды и запоминающиеся моменты! 

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Мария Голубкина
Екатерина Гусева
Оксана Акиньшина
Филипп Янковский
Джон Малкович
John Malkovich
Хелен Миррен
Helen Mirren
Энди МакДауэлл
Andie MacDowell
Катрин Денев
Catherine Deneuve
Анастасия Заворотнюк
Светлана Иванова
Майкл Бэй
Michael Bay
Максим Матвеев
Елизавета Боярская
Мария Миронова
Екатерина Климова
Вера Глаголева
Уилл Смит
Will Smith
Мария Кожевникова
Люк Бессон
Luc Besson
Юлия Снигирь
Анна Банщикова
Федор Бондарчук
Светлана Дружинина
Данила Козловский
Юлия Пересильд
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Shia LaBeouf
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