Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы

Ведущий телеканала НТВ Оскар Кучера рассказал, что вылечился от коронавируса , но до сих пор ощущает последствия заболевания в своем организме. О том, как протекала болезнь, Кучера рассказал «Комсомольской правде». 45-летний телеведущий отметил, что болел тяжело: шесть дней у него держалась температура, он соблюдал постельный режим, а еще неделю — восстанавливался после лечения. Кучера отметил:

До сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть. <...> У меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое.

Кучера добавил, что в настоящее время остался без работы, так как телевидение находится на каникулах, а киносъемки и работа в театре — на паузе из-за пандемии коронавируса. «Поэтому я занимаюсь детьми. Мы с сыном вчера купили инструменты, скворечник сделали, сейчас хотим построить детский уличный домик. Я в какой-то момент для себя принял решение. Что я хочу — сломать голову, зарабатывать в интернете деньги, пока у меня нет работы? Либо я хочу заняться семьей? У меня же маленький ребенок, помимо этого, у меня еще много детей, жена. Я подумал, что я это время использую с пользой», — пояснил Кучера.