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8 июня 2020, Lenta.Ruновость

Перенесший коронавирус Оскар Кучера остался без работы

Телеведущий рассказал, как проходило заболевание и с какими последствиями он столкнулся
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8
фотографий
8
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Ведущий телеканала НТВ Оскар Кучера рассказал, что вылечился от коронавируса, но до сих пор ощущает последствия заболевания в своем организме. О том, как протекала болезнь, Кучера рассказал «Комсомольской правде». 45-летний телеведущий отметил, что болел тяжело: шесть дней у него держалась температура, он соблюдал постельный режим, а еще неделю — восстанавливался после лечения. Кучера отметил:

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До сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть. <...> У меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое.
Оскар Кучера

Кучера добавил, что в настоящее время остался без работы, так как телевидение находится на каникулах, а киносъемки и работа в театре — на паузе из-за пандемии коронавируса. «Поэтому я занимаюсь детьми. Мы с сыном вчера купили инструменты, скворечник сделали, сейчас хотим построить детский уличный домик. Я в какой-то момент для себя принял решение. Что я хочу — сломать голову, зарабатывать в интернете деньги, пока у меня нет работы? Либо я хочу заняться семьей? У меня же маленький ребенок, помимо этого, у меня еще много детей, жена. Я подумал, что я это время использую с пользой», — пояснил Кучера.

Ранее ведущий НТВ рассказал, что исчез из эфира из-за заражения коронавирусом. Кучера регулярно вел ток-шоу «Звезды сошлись» вместе с коллегой Лерой Кудрявцевой, но в результате ему пришлось отказаться от съемок и уйти на самоизоляцию. Заболевание в итоге перенесли и члены семьи ведущего.

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