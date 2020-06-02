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2 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19

Артист раскрыл причину, по которой пропал из шоу «Звезды сошлись»
Оскар Кучера | Источник: Legion-Media.ru

Оскар Кучера признался, что в начале мая переболел коронавирусом. Соответствующее заявление актер и телеведущий сделал в инстаграме в ответ на многочисленные вопросы телезрителей о том, почему он перестал появляться в телешоу «Звезды сошлись»:

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Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы. Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры, и я пошел на поправку.
Оскар Кучера

Соведущий Леры Кудрявцевой отметил, что его первый анализ на COVID-19 дал положительный результат, в то время как следующий стал отрицательным. Позднее в крови актера обнаружили антитела к коронавирусу, что может говорить о перенесенном заболевании. Сначала Кучера соблюдал карантин, программа «Звезды сошлись» ушла на каникулы. «Дай бог мы увидимся уже в конце августа», — отметил ведущий.

2.7
Звезды сошлись
2017/Россия16+ток-шоуразвлекательное
Моя оценка

«Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Участниками передачи становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, а темами являются скандальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса.

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