Оскар Кучера рассказал о перенесенном COVID-19

Оскар Кучера признался, что в начале мая переболел коронавирусом. Соответствующее заявление актер и телеведущий сделал в инстаграме в ответ на многочисленные вопросы телезрителей о том, почему он перестал появляться в телешоу «Звезды сошлись»:
Я и вся моя семья переболели этим самым коронавирусом. Семья перенесла легко, я чуть тяжелее, но без пневмонии и больницы. Произошло это на майские праздники. 12 мая у меня уже не было температуры, и я пошел на поправку.
Соведущий Леры Кудрявцевой отметил, что его первый анализ на COVID-19 дал положительный результат, в то время как следующий стал отрицательным. Позднее в крови актера обнаружили антитела к коронавирусу, что может говорить о перенесенном заболевании. Сначала Кучера соблюдал карантин, программа «Звезды сошлись» ушла на каникулы. «Дай бог мы увидимся уже в конце августа», — отметил ведущий.
«Звезды сошлись» выходит на НТВ с 2017 года. Участниками передачи становятся медийные персоны — артисты, певцы, режиссеры, продюсеры, а темами являются скандальные события, которые произошли в мире шоу-бизнеса.