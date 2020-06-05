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5 июня 2020, Газета.Ruновость

Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка

Роль, исполненная Мерьем Узерли, едва не досталась другой актрисе
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Актриса Фахрийе Эвджен Озчивит могла сыграть главную женскую роль в сериале «Великолепный век», однако ее место заняла Мерьем Узерли.

Как сообщает RusTurkey, продюсеры и кастинг-директора утвердили Мерьем Узерли на роль султанши Хюррем практически в последний момент.

Роль Хюррем принесла Мерьем Узерли мировую популярность. Карьера Фахрийе Эвджен Озчивит складывается скромнее. В 2017 году она вышла замуж за звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита и сейчас воспитывает годовалого сына от актера.

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Бурак Озчивит с женой Фахрийе Эвджен

Турецкий телесериал «Великолепный век» выходил на экраны с 2011 по 2014 год и получил четыре сезона. После ухода Мерьем Узерли ее героиню играла другая актриса. Шоу рассказало о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан.

6.9
Великолепный век
2011/Турция16+драмамелодрамаисторическийбиография
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