Султаншу Хюррем в «Великолепном веке» могла сыграть брюнетка

Актриса Фахрийе Эвджен Озчивит могла сыграть главную женскую роль в сериале «Великолепный век», однако ее место заняла Мерьем Узерли.
Как сообщает RusTurkey, продюсеры и кастинг-директора утвердили Мерьем Узерли на роль султанши Хюррем практически в последний момент.
Роль Хюррем принесла Мерьем Узерли мировую популярность. Карьера Фахрийе Эвджен Озчивит складывается скромнее. В 2017 году она вышла замуж за звезду «Великолепного века» Бурака Озчивита и сейчас воспитывает годовалого сына от актера.
Турецкий телесериал «Великолепный век» выходил на экраны с 2011 по 2014 год и получил четыре сезона. После ухода Мерьем Узерли ее героиню играла другая актриса. Шоу рассказало о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан.