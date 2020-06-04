Прилучный «постарел» на съемках

Павел Прилучный опубликовал в сториз фотографии со съемок нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2. Побег из ада» о советском летчике Михаиле Девятаеве, сбежавшем из фашистского концлагеря на угнанном бомбардировщике. В гриме актер выглядит сильно «постаревшим», его лицо покрыто глубокими морщинами.
Прилучный отметил, что рад возвращению на съемочную площадку после перерыва:
У меня карантин закончился. Девятаев, спасибо!
Работа над фильмом о Девятаеве была прервана из-за коронавируса. Помимо Прилучного, в картине задействованы Павел Чинарев, Кирилл Плетнев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков.
Павел Прилучный известен по сериалам «Мажор», «Квест», «Преступление», «Желтый глаз тигра», «Закрытая школа», фильмам «Союз спасения», «Невидимки», «На игре». Среди готовящихся к выходу работ актера — боевик «Доберман», полнометражная версия криминального сериала «Мажор» и комедийная мелодрама «Комета Галлея».