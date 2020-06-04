Прилучный «постарел» на съемках

Павел Прилучный опубликовал в сториз фотографии со съемок нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2. Побег из ада» о советском летчике Михаиле Девятаеве, сбежавшем из фашистского концлагеря на угнанном бомбардировщике. В гриме актер выглядит сильно «постаревшим», его лицо покрыто глубокими морщинами.