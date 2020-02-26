7-летний сын Прилучного показал фото со съемок

В сети опубликовано фото со съемок нового проекта, в котором занят Павел Прилучный. Вместе с актером на площадке побывал его 7-летний сын Тимофей.
Снимок, где Павел запечатлен в военной форме, появился в инстаграме мальчика. Тимофей подписал снимок:
Сегодня папа был за штурвалом, это было круто.
Фото, скорее всего, сделано на съемках нового фильма Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2. Побег из ада». В основе сюжета — подвиг советского летчика Михаила Девятаева, который попал в плен и сумел сбежать на угнанном самолете. Главного героя играет Павел Прилучный.
По данным СМИ, съемки проходят в Санкт-Петербурге, хотя в соцсетях Павла и его сына Тимофея нет отметок геолокации. К слову, Прилучный-младший зарегистрировался в инстаграме совсем не давно, и именитый отец в немалой степени поспособствовал притоку подписчиков на его аккаунт, опубликовав скриншот профиля, лаконично прокомментировав: «Мне кажется, пора».
Тимофей — сын Павла Прилучного и его коллеги Агаты Муцениеце. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», позже они поженились. В феврале 2020-го стало известно о том, что пара разводится.