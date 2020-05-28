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28 мая 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале

Дмитрий Красилов получил роль в комедийном шоу про карантин в Средневековье
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фотографий
7
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Дмитрий Красилов, участник шоу «Танцы», снимавшийся в клипе Uno группы Little Big, сыграет принца в сериале «Чума!». Новое шоу расскажет о жителях вымышленного средневекового городка Нищбург, запертых в замке на карантин. 

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Каждый приспосабливается к новым условям жизни кто как может: палач пытается вести казни на «удаленке», печенеги совершают набеги на город в перчатках и масках, стража меряет горожанам температуру.

И только в жизни дочери барона мало что изменилось: она по-прежнему пытается выйти замуж до 30. Одного из претендентов на руку девушки — принца из города Танцбург — и сыграл Красилов.

Помимо Красилова, в сериале задействованы Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Мария Горбань, Иван Охлобыстин, Надежда Сысоева. Автором саундтрека к комедийному шоу стал Сергей Шнуров.

Премьера «Чумы!» состоится 29 мая на Ivi.

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