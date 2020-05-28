Танцор из клипа Little Big сыграл принца в новом сериале

Дмитрий Красилов , участник шоу « Танцы », снимавшийся в клипе Uno группы Little Big, сыграет принца в сериале « Чума! ». Новое шоу расскажет о жителях вымышленного средневекового городка Нищбург, запертых в замке на карантин.

Каждый приспосабливается к новым условям жизни кто как может: палач пытается вести казни на «удаленке», печенеги совершают набеги на город в перчатках и масках, стража меряет горожанам температуру.