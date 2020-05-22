Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века»

Мария Горбань поделилась с подписчиками кадрами со съемочной площадки нового сериала. Актриса задействована в комедийном шоу «Чума!», действие которого разворачивается в охваченном чумой городе в эпоху Средневековья.
На снимках звезда «Кухни» предстала в наряде в восточном стиле. Подписчики сравнили Горбань с Хюррем Султан — героиней Мерьем Узерли из полюбившегося российским зрителям турецкого сериала «Великолепный век». Сама актриса тоже поиронизировала над своим образом, отметив:
Хюррем уже не та...
Сериал «Чума!» расскажет о жителях вымышленного городка Нищбург, запертых в замке на карантине, их борьбе с эпидемией и победе над болезнью. Кроме Горбань, в шоу появятся Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Александр Гудков. Дата премьеры пока неизвестна.