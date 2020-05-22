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22 мая 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Горбань на съемках сравнили со звездой «Великолепного века»

Актриса показала кадры в образе своей героини из нового сериала

Мария Горбань поделилась с подписчиками кадрами со съемочной площадки нового сериала. Актриса задействована в комедийном шоу «Чума!», действие которого разворачивается в охваченном чумой городе в эпоху Средневековья.

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На снимках звезда «Кухни» предстала в наряде в восточном стиле. Подписчики сравнили Горбань с Хюррем Султан — героиней Мерьем Узерли из полюбившегося российским зрителям турецкого сериала «Великолепный век». Сама актриса тоже поиронизировала над своим образом, отметив:

Хюррем уже не та...
Мария Горбань
Мерьем Узерли в сериале «Великолепный век»

Сериал «Чума!» расскажет о жителях вымышленного городка Нищбург, запертых в замке на карантине, их борьбе с эпидемией и победе над болезнью. Кроме Горбань, в шоу появятся Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Александр Гудков. Дата премьеры пока неизвестна.

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