Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе Little Big на песню Uno, поедет на конкурс «Евровидение». Об этом группа сообщила в своем инстаграме.
Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!
После премьеры клипа «парень в голубом» стал народным любимцем и героем многочисленных мемов.
Подписчики интересовались, поедет ли харизматичный танцор представлять Россию на конкурсе вместе с группой. По словам музыкантов, после премьеры клипа этот вопрос стал самым популярным в их соцсетях.
В интернете даже появилась петиция, авторы которой призывали включить в состав конкурсного состава Little Big Дмитрия Красилова. По мнению авторов петиции, без танцора выступление не будет достаточно эффектным.
Отметим, что Дмитрий Красилов в нашумевшем клипе исполняет танец в стиле вог. Некоторым зрителям молодой человек с Алтайского края может быть знаком по шоу «Танцы» на ТНТ. Кроме того, после успеха в популярном телепроекте он появлялся в небольших ролях в таких сериалах, как «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Учителя».
Напомним, в начале марта стало известно, что представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году будет группа Little Big. 12 марта в эфире шоу «Вечерний Ургант» состоялась премьера песни Uno, с которой музыканты отправятся в Роттердам. Группа запустила танцевальный челлендж, который захватил соцсети.