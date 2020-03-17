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17 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Ставший мемом танцор из клипа Little Big поедет на «Евровидение»

Выступление Дмитрия Красилова покорило зрителей

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе Little Big на песню Uno, поедет на конкурс «Евровидение». Об этом группа сообщила в своем инстаграме.

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Самый часто задаваемый вопрос последних дней: поедет ли Дима Красилов с нами на Евровидение? ДА, он отправится вместе с нами в Роттердам!
Группа Little Big

После премьеры клипа «парень в голубом» стал народным любимцем и героем многочисленных мемов.

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Подписчики интересовались, поедет ли харизматичный танцор представлять Россию на конкурсе вместе с группой. По словам музыкантов, после премьеры клипа этот вопрос стал самым популярным в их соцсетях. 

В интернете даже появилась петиция, авторы которой призывали включить в состав конкурсного состава Little Big Дмитрия Красилова. По мнению авторов петиции, без танцора выступление не будет достаточно эффектным.

Отметим, что Дмитрий Красилов в нашумевшем клипе исполняет танец в стиле вог. Некоторым зрителям молодой человек с Алтайского края может быть знаком по шоу «Танцы» на ТНТ. Кроме того, после успеха в популярном телепроекте он появлялся в небольших ролях в таких сериалах, как «Ивановы-Ивановы», «Дылды», «Учителя».

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Напомним, в начале марта стало известно, что представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году будет группа Little Big. 12 марта в эфире шоу «Вечерний Ургант» состоялась премьера песни Uno, с которой музыканты отправятся в Роттердам. Группа запустила танцевальный челлендж, который захватил соцсети.

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