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20 марта 2020, Lenta.Ruновость

Каннский кинофестиваль не состоится в мае

В настоящее время организаторы рассматривают возможность проведения смотра в другое время
Кейт Бекинсейл на красной дорожке Каннского фестиваля, 2010 год | Источник: Rex / Fotodom.ru

Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции. Об этом сказано в сообщении организаторов:

Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки — с 12 по 23 мая.

Как сообщили организаторы, сейчас есть несколько вариантов, главным из которых является возможность провести мероприятие в конце июня-начале июля 2020 года.

16 марта французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничении передвижения по стране с 17 марта в связи с ситуацией из-за коронавируса. Также он объявил о приостановке всех реформ во Франции.

Международный Каннский кинофестиваль проводится каждый год в мае в курортном городе Канны на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет. Впервые он прошел в 1946 году и не проводился лишь дважды — в 1948 и 1950 годах из-за нехватки бюджетных средств.

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