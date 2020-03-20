Каннский кинофестиваль не состоится в мае из-за распространения коронавируса во Франции. Об этом сказано в сообщении организаторов:

Каннский кинофестиваль не удастся провести в намеченные сроки — с 12 по 23 мая.

Как сообщили организаторы, сейчас есть несколько вариантов, главным из которых является возможность провести мероприятие в конце июня-начале июля 2020 года.

16 марта французский президент Эммануэль Макрон сообщил об ограничении передвижения по стране с 17 марта в связи с ситуацией из-за коронавируса. Также он объявил о приостановке всех реформ во Франции.