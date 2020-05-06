Назван любимый фильм россиян о Великой Отечественной войне

Проект «Кино Mail.ru» изучил советские и российские ленты, снятые о Великой Отечественной войне, и выявил те из них, которые зрители оценивали чаще и выше остальных. В первую десятку рейтинга в итоге вошли исключительно советские фильмы, а возглавила топ картина Леонида Быкова о летчиках-истребителях «В бой идут одни “старики”» 1973 года.
На втором месте расположилась легендарная военная драма «Офицеры» (1971) с Василием Лановым в главной роли. Третье место заняла лента Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» (1972). Далее любимые россиянами фильмы про ВОВ расположились в таком порядке: «Они сражались за Родину» (1975), «Судьба человека» (1959), «Летят журавли» (1957), «Баллада о солдате» (1959), «Горячий снег» (1972), «Живые и мертвые» (1963), «На войне как на войне» (1968).
Стоит отметить, что рейтинги любимых военных фильмов у мужской и женской аудиторий слегка отличаются. Так, в топ-3 у женщин, помимо лент «В бой идут одни “старики”» и «Офицеры», вошла драма о девушках-зенитчицах «А зори здесь тихие», в то время как у мужчин в тройке лидеров ее не оказалось — в «мужской» рейтинг попали «В бой идут одни “старики”», «Они сражались за Родину» и «Офицеры».