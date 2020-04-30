Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Наверх
Подборки
30 фильмов
Фильмы-антистресс: 30 неспешных фильмов для созерцания
35 фильмов
На волю! 35 фильмов про побег, от которых сложно оторваться
30 фильмов
От Дулиттла до Аладдина: 30 добрых фильмов для всей семьи
15 фильмов
15 воодушевляющих фильмов про поиск смысла жизни
30 фильмов
В одной комнате сидели: 30 триллеров про замкнутые пространства
10 телешоу
Выйти из карантина, не застряв в двери: 10 шоу о еде и красоте
15 сериалов
15 нескучных исторических сериалов со звездами кино
8 телешоу
Школа ремонта: 8 полезных шоу о том, как создать дом своей мечты
20 сериалов
Выходные по-корейски: 20 дорам на любой вкус
15 сериалов
15 отличных новых сериалов, которые можно посмотреть онлайн

Дом

Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Какой магазин считается ближайшим?
Личный опыт: квартира для молодой пары с мебелью ИКЕА
30 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»

Актриса показала в сториз кавер молодого исполнителя на саундтрек к ситкому

Дженнифер Энистон опубликовала в инстаграм-сториз ролик с кавером на песню I'll Be There For You группы The Rembrandts, который записал молодой ирландский музыкант JC Stewart.

Во время загрузки произошла ошибка.

Композиция, напомним, стала хитом в качестве главной музыкальной темы ситкома «Друзья», в котором актриса сыграла одну из главных ролей.

Музыкант немного изменил слова песни, посвятив ее всеобщему режиму самоизоляции, введенному из-за пандемии коронавируса. «Похоже, мы будем оставаться дома в течение всего года или нескольких месяцев, пока неясно. Я буду здесь весь день, и ты тоже», — поется в версии JC Stewart.

Энистон кавер, судя по ее перепосту, понравился. Похоже, звезда ностальгирует по сериалу и коллегам во время вынужденной изоляции.

Сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шести друзей в Нью-Йорке. и стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу , оставаясь таким по сей день.

8.2
Друзья
1994/США12+мелодрамакомедия
Моя оценка

Главные роли в ситкоме, помимо Энистон, исполнили Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Звезды до сих пор общаются: они встречаются на вечеринках и собираются вместе.

В феврале стало известно о съемках специального выпуска «Друзей», которые затем отложили из-за коронавируса.

Посмотрите, как изменились звезды сериала «Друзья» за 25 лет:

6
фотографий
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дженнифер Энистон
Jennifer Aniston
299 р.
Друзья
Жанна Бадоева в своем шоу покажет Италию в период пандемии
Что смотреть на карантине: советует Лиза Арзамасова
Правила отбора фильмов на «Оскар» изменят из-за коронавируса
Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера
Болевшему в Коммунарке ведущему «Модного приговора» нашли замену
Питт в образе ученого раскритиковал слова Трампа о коронавирусе
Поборовший COVID-19 Том Хэнкс сдает кровь для разработки вакцины
Юлия Снигирь высказалась о переносе «Ники»
Что смотреть на карантине: советует Денис Шведов
Популярный сериал получит «коронавирусное» продолжение
15 лет Comedy Club: как изменились звезды популярного шоу
В Японии пересняли «Чебурашку»
Актриса, сыгравшая дочку Фиби в «Друзьях», выросла копией Кудроу
Бузова и Лолита пришли на «Сегодня вечером» во время пандемии
Что смотреть на карантине: советует Регина Тодоренко
Звезда сериала «Ищейка» призвала зрителей оставаться дома
Асмус показала себя в образе беременной и сообщила о новой роли
Режиссер «Стражей Галактики» назвал лучшего Бэтмена в кино
Премьеру «Бэтмена» с Паттинсоном перенесли из-за пандемии
Поборовший COVID-19 актер рассказал, как вирус изменил его жизнь
Российские фанаты «атаковали» Джонни Деппа в инстаграме
Фестиваль Comic-Con отменили из-за коронавируса
Звезды на карантине: чем заняты Шэрон Стоун, Мадонна и другие
Иван Ургант стал гостем «Вечернего Урганта»
56-летний Джонни Депп завел инстаграм
58-летняя актриса рассказала, как учила Брэда Питта целоваться
Участников шоу «Голос. Дети» проверили на коронавирус
Макконахи нарядился ковбоем и устроил охоту на коронавирус
Канны 2020 не смогут провести в привычном формате
Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей
В корейском сериале 2018 года нашли точное предсказание пандемии
Австралийцы наряжаются киногероями, чтобы вынести мусор
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Ведущий «Модного приговора» попал в больницу в Коммунарке
Боярский, Петров, Билан выступят на концерте, посвященном врачам
Константин Богомолов снимет сериал о любви во время карантина
4-летняя дочь Ксении Бородиной хочет стать ведущей «Дома 2»
Звезды популярных сериалов обратились к врачам
Андрей Малахов сдал тест на коронавирус
Василиса Володина отказалась сниматься в «Давай поженимся!»
Каннский фестиваль отказался уходить в онлайн
Звезда «Деффчонок» сообщила о положительном тесте на коронавирус
Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению самоизоляции
Джоан Роулинг решила, что переболела коронавирусом
Звезды на карантине: чем занимаются Асмус, Боярская, Гузеева
В «Поле чудес» зрителей заменили улыбающимися шариками
Полный армагеддец: 12 безбашенных комедий про конец света
Какими мы будем после карантина: мемы из кино
Режиссер назвал катастрофой остановку съемок фильма с Безруковым
Ургант воссоединился с коллегами по «Прожекторперисхилтон»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
Страховщики ждут всплеска угонов: под угрозой популярные машины Сейчас число краж и угонов автомобилей в России сократилось, но это продлится недолго — ровно столько, сколько и самоизоляция. Когда все выйдут на работу, начнутся проблемы
Популярные темы на «Детях»
Деньги 173
ЧП или норма. 127
Студия. 125
Наши сны 96
Леди
Звезды, которые неоднозначно высказываются о домашнем насилии А потом получают за свои слова публичное неодобрение.
Hi-Tech
«Убийцы» Apple AirPods с шикарным звуком и суперценой Твои идеальные наушники!
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь