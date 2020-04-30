Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»

Дженнифер Энистон опубликовала в инстаграм-сториз ролик с кавером на песню I'll Be There For You группы The Rembrandts, который записал молодой ирландский музыкант JC Stewart.
Композиция, напомним, стала хитом в качестве главной музыкальной темы ситкома «Друзья», в котором актриса сыграла одну из главных ролей.
Музыкант немного изменил слова песни, посвятив ее всеобщему режиму самоизоляции, введенному из-за пандемии коронавируса. «Похоже, мы будем оставаться дома в течение всего года или нескольких месяцев, пока неясно. Я буду здесь весь день, и ты тоже», — поется в версии JC Stewart.
Энистон кавер, судя по ее перепосту, понравился. Похоже, звезда ностальгирует по сериалу и коллегам во время вынужденной изоляции.
Сериал «Друзья» выходил в эфир с 1994 по 2004 год. Ситком рассказывал о жизни шести друзей в Нью-Йорке. и стал одним из самых известных, популярных и любимых у зрителей комедийных шоу , оставаясь таким по сей день.
Главные роли в ситкоме, помимо Энистон, исполнили Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. Звезды до сих пор общаются: они встречаются на вечеринках и собираются вместе.
В феврале стало известно о съемках специального выпуска «Друзей», которые затем отложили из-за коронавируса.