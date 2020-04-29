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29 апреля 2020, ИА REGNUMновость

Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Худший результат в рейтинге — у картины Marvel
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Список фильмов, принесших своим создателям самые большие убытки по итогам 2019 года, опубликовали эксперты издания Deadline. Первое место в антирейтинге занял фильм Саймона Кинберга «Люди Икс: Темный Феникс» с чистым убытком $133 млн. По данным экспертов издания, это наихудший результат за всю историю лент франшизы Marvel «Люди Икс».

6.6
Люди Икс: Темный Феникс
2019/США16+боевикприключенияфантастикафэнтези
Моя оценка
Как сообщает портал, на провальный результат повлияли переписывание финала и изменение формата картины: вместо планировавшихся двух частей фильм был выпущен одной частью. Также одной из причин столь печальных показателей стали многочисленные переносы премьеры картины.

Второе место досталось картине Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы». Эта попытка продолжить историю Терминатора обернулась потерей $122,6 млн. Мюзикл Тома Хупера «Кошки» занял почетное третье место антирейтинга с убытками $113,6 млн.

4.1
Кошки
2019/США, Великобритания12+драмакомедиямюзиклфэнтези
Моя оценка

На четвертом месте оказался фильм Энга Ли «Гемини» с $111,1 млн убытков. Пятерку аутсайдеров замыкает мультфильм Криса Батлера «Потерянное звено», который принес своим создателям убыток в $101,3 млн.

Какой фильм российские женщины назвали самым любимым?
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