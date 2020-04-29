Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Список фильмов, принесших своим создателям самые большие убытки по итогам 2019 года, опубликовали эксперты издания Deadline. Первое место в антирейтинге занял фильм Саймона Кинберга «Люди Икс: Темный Феникс» с чистым убытком $133 млн. По данным экспертов издания, это наихудший результат за всю историю лент франшизы Marvel «Люди Икс».
Второе место досталось картине Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы». Эта попытка продолжить историю Терминатора обернулась потерей $122,6 млн. Мюзикл Тома Хупера «Кошки» занял почетное третье место антирейтинга с убытками $113,6 млн.
На четвертом месте оказался фильм Энга Ли «Гемини» с $111,1 млн убытков. Пятерку аутсайдеров замыкает мультфильм Криса Батлера «Потерянное звено», который принес своим создателям убыток в $101,3 млн.