Названы самые убыточные фильмы 2019 года

Список фильмов, принесших своим создателям самые большие убытки по итогам 2019 года, опубликовали эксперты издания Deadline. Первое место в антирейтинге занял фильм Саймона Кинберга « Люди Икс: Темный Феникс » с чистым убытком $133 млн. По данным экспертов издания, это наихудший результат за всю историю лент франшизы Marvel « Люди Икс ».

Как сообщает портал, на провальный результат повлияли переписывание финала и изменение формата картины: вместо планировавшихся двух частей фильм был выпущен одной частью. Также одной из причин столь печальных показателей стали многочисленные переносы премьеры картины.