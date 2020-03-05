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5 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Назван любимый фильм российских женщин

В преддверии Международного женского дня проект «Кино Mail.ru» изучил предпочтения российских зрительниц и составил рейтинг их любимых картин

«Кино Mail.ru» проанализировал рейтинги, которые пользовательницы проекта выставляли фильмам за всю историю, и сформировал список наиболее высоко и часто оцениваемых женской аудиторией лент. Таким образом удалось определить любимый фильм россиянок — им стала голливудская мелодрама 1990 года «Красотка» режиссера Гэрри Маршалла с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

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На втором месте рейтинга расположилась популярная французская лента 2011 года «1+1» — о трогательной дружбе африканского эмигранта с богатым бизнесменом, оказавшимся в инвалидном кресле. Замкнула тройку любимых фильмов российских зрительниц советская комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Далее рейтинг почти поровну состоит из советских и голливудских фильмов: «Москва слезам не верит», «Титаник», «Любовь и голуби», «Грязные танцы», «Форрест Гамп», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Унесенные ветром».

При этом кинопредпочтения москвичек и россиянок из других городов заметно отличаются. Например, у зрительниц из Москвы, в отличие от жительниц других регионов, в топ-5 любимых лент не попали советские фильмы: помимо голливудских «Красотки» и «Грязных танцев», в их рейтинг вошли американские комедии «Предложение» с Сандрой Буллок и Райаном Рейнольдсом и «Дьявол носит “Prada”» с Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй, а также британская экранизация романа Джейн Остин «Гордость и предубеждение» 2005 года с Кирой Найтли в главной роли.

Интересно, что советская лента «Москва слезам не верит» вошла в топ-5 любимых фильмов жительниц других регионов, включая Санкт-Петербург, в то время как в рейтинге москвичек ее не оказалось.

Если смотреть на разницу киновкусов у зрительниц в зависимости от их возраста, то она затрагивает лишь категорию женщин от 50 лет и старше, которые в основном отдают предпочтение советским, а также военным лентам: в их рейтинги, помимо озвученных выше советских фильмов, вошли также «В бой идут одни “старики”» и «А зори здесь тихие».

Названы лучшие фильмы 21-го века о любви

«Кино Mail.ru» — популярный медиапроект для любителей кино, сериалов и телешоу. Пользователям доступны просмотр фильмов, сериалов и телешоу онлайн, тематические подборки, новости и статьи, календарь кинопремьер и премьер сериалов, расписание киносеансов, покупка билетов в кино и телепрограмма. Также у «Кино Mail.ru» есть собственная система персональных рекомендаций, которая позволяет быстро находить интересные фильмы и сериалы. Рейтинги фильмов и сериалов основываются на более чем 19 млн оценок пользователей проекта.

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