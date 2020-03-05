Назван любимый фильм российских женщин

«Кино Mail.ru» проанализировал рейтинги, которые пользовательницы проекта выставляли фильмам за всю историю, и сформировал список наиболее высоко и часто оцениваемых женской аудиторией лент. Таким образом удалось определить любимый фильм россиянок — им стала голливудская мелодрама 1990 года «Красотка» режиссера Гэрри Маршалла с Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

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На втором месте рейтинга расположилась популярная французская лента 2011 года «1+1» — о трогательной дружбе африканского эмигранта с богатым бизнесменом, оказавшимся в инвалидном кресле. Замкнула тройку любимых фильмов российских зрительниц советская комедия Эльдара Рязанова «Служебный роман».

Интересно, что советская лента «Москва слезам не верит» вошла в топ-5 любимых фильмов жительниц других регионов, включая Санкт-Петербург, в то время как в рейтинге москвичек ее не оказалось.

Если смотреть на разницу киновкусов у зрительниц в зависимости от их возраста, то она затрагивает лишь категорию женщин от 50 лет и старше, которые в основном отдают предпочтение советским, а также военным лентам: в их рейтинги, помимо озвученных выше советских фильмов, вошли также «В бой идут одни “старики”» и «А зори здесь тихие».

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