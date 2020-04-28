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28 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера

Певица входит в жюри программы «Американский идол»

Кэти Перри надела костюм санитайзера, чтобы проанонсировать новый выпуск вокального шоу «Американский идол». Из-за пандемии коронавируса эпизод впервые за всю историю существования проекта был снят дистанционно.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике, опубликованном в инстаграме звезды, певица просит зрителей мыть руки, заботиться о здоровье и смотреть шоу талантов. Перри отметила в подписи к видео:

Что полезно знать
Если сидишь дома
У нас в «Американском идоле» все сияет чистотой и свежестью. Включайтесь, чтобы увидеть первый выпуск шоу, который мы сняли из дома!
Кэти Перри

«Американский идол» выходит в эфир с 2002 года. По условиям программы, люди приходят на прослушивание, а звездные судьи оценивают их номера и выбирают лучших. Победитель получает контракт на продвижение и запись альбома. Перри, которая в настоящее время ждет ребенка от Орландо Блума, занимает кресло члена жюри шоу талантов с 2018 года.

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