Кэти Перри анонсировала выпуск шоу в костюме санитайзера

В ролике, опубликованном в инстаграме звезды, певица просит зрителей мыть руки, заботиться о здоровье и смотреть шоу талантов. Перри отметила в подписи к видео:

У нас в «Американском идоле» все сияет чистотой и свежестью. Включайтесь, чтобы увидеть первый выпуск шоу, который мы сняли из дома!

«Американский идол» выходит в эфир с 2002 года. По условиям программы, люди приходят на прослушивание, а звездные судьи оценивают их номера и выбирают лучших. Победитель получает контракт на продвижение и запись альбома. Перри, которая в настоящее время ждет ребенка от Орландо Блума, занимает кресло члена жюри шоу талантов с 2018 года.