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23 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Выросшая дочь Фиби из «Друзей» раскрыла подробности съемок

Александрия Цимох опубликовала пост и поразила пользователей соцсети сходством с Кудроу
Лиза Кудроу в образе Фиби с тройняшками на руках в сериале «Друзья»

В пятом сезоне героиня сериала «Друзья» Фиби, которую играла актриса Лиза Кудроу, становится суррогатной матерью для своего брата и его возлюбленной — и рожает тройню. Александрия Цимох, появившаяся в кадре в роли одной из тройняшек, раскрыла некоторые подробности съемок в своем аккаунте в Тиктоке.

Так, Цимох рассказала, что детей Фиби играли на самом деле не тройняшки, а четверняшки: сама Александрия и три ее брата — Пол, Джастин и Коул. При этом, согласно сюжету, у Фиби рождаются две девочки и мальчик, поэтому один из братьев появился в сериале в роли девочки, над чем, по словам Александрии, до сих пор подшучивают члены семьи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно также, что повзрослевшая Александрия очень похожа на Кудроу. Многие поклонники сериала это заметили и оставили многочисленные комментарии о ее внешнем сходстве с актрисой.

8.2
Друзья
1994/США12+мелодрамакомедия
Моя оценка

Популярный сериал «Друзья» выходил на канале NBC с 1994 по 2004 год. Главные роли, помимо Кудроу, исполнили Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер. В 2020 году звезды шоу должны были воссоединиться на съемках специального эпизода, однако работу над выпуском пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

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