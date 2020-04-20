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20 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Сарик Андреасян экранизирует «Онегина» в стиле «Великого Гэтсби»

Постановщик рассказал о будущем фильме по мотивам романа в стихах Александра Пушкина
Сарик Андреасян | Источник: Legion-Media.ru

35-летний Сарик Андреасян разрабатывает экранизацию роман в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина. Как постановщик рассказал в интервью порталу «Фильм Про», он собирается снять одноименную картину в стиле «Великого Гэтсби» База Лурмана. Андреасян пояснил:

Хочу снять «Онегина», сохранив эпоху, но при этом сделав его в современной манере. Съемка, музыка – все современное, но с сохранением эпохи. Мы сейчас пишем сценарий – очень медленно, скрупулезно, потому что там очень много нюансов.
Сарик Андреасян
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Режиссер отметил, что не планирует полностью перекраивать сюжет произведения. Он пояснил:

Эту историю, ментальный код, знают все. Все ее захотят увидеть. Это должно быть сделано настолько тонко, чтобы не вызвать хейта, чтобы не говорили, что опять на святое покушаются.

По словам Андреасяна, примерно через год проект будет заявлен официально, для него начнут искать финансирование.

Сарик Андреасян — режиссер фильмов «Что творят мужчины», «С Новым годом, мамы!», «Служебный роман. Наше время», «Робо», «Девушки бывают разные». В 2020 году к выходу готовится снятая постановщиком комедия «Гудбай, Америка» с Дмитрием Нагиевым и Надеждой Михалковой, а также постапокалиптическая драма «Мы», которую Андреасян спродюсировал.

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