Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире через 200 лет после Великой Войны, оставившей на планете лишь малую часть населения, живущего теперь в совершенном Едином Государстве. Здесь у каждого гражданина имеется свой персональный порядковый номер, униформа, стеклянное жилище и секс по расписанию. В обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 воспевает такой уклад и вкладывает все свои умения в строительство сверхмощного космического корабля. Однако случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает его представление о себе и своих чувствах. Он узнает, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто пытается уничтожить Единое Государство.

«Мы» — постапокалиптическая драма, созданная по мотивам культового романа-антиутопии Евгения Замятина.