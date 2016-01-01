Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх

Мы

2021драмафантастика
Подробнее

Сюжет фильма:

Действие картины разворачивается в постапокалиптическом мире через 200 лет после Великой Войны, оставившей на планете лишь малую часть населения, живущего теперь в совершенном Едином Государстве. Здесь у каждого гражданина имеется свой персональный порядковый номер, униформа, стеклянное жилище и секс по расписанию. В обществе царят счастье и гармония. Инженер Д-503 воспевает такой уклад и вкладывает все свои умения в строительство сверхмощного космического корабля. Однако случайная встреча с женщиной И-330 полностью переворачивает его представление о себе и своих чувствах. Он узнает, что есть те, кому не нравится существующий миропорядок и кто пытается уничтожить Единое Государство.

«Мы» — постапокалиптическая драма, созданная по мотивам культового романа-антиутопии Евгения Замятина.

Режиссер
Гамлет Дульян
В ролях
Егор Корешков, Юрий Колокольников, Елена Подкаминская, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Софья Донианц, Сергей Иванюк, Василий Копейкин, Марьяна Спивак, Андрей Ребенков, Карим Пакачаков
Страна
Россия
Премьера
24 сентября (РФ)
Подробнее
Трейлер
Кадры10
10
фотографий
Похожие фильмы и сериалы
Королевская битва
Прямой репортаж о смерти
69 р.
Заводной апельсин
Свободное радио Альбемута
Город потерянных детей
Облачный атлас
Трудно быть богом
69 р.
Интерстеллар
Посвященный
Гаттака
Взлетная полоса
Мир на проводе
120 р.
Темные отражения
Дивный новый мир
Атлант расправил плечи: Часть 2
Мы – вундеркинды
Рассказ служанки
Новости
Милла Йовович играет Натали Артемис: первые кадры в образе
HBO Max отказалась от «Унесенных ветром» из-за расовых тем
Звезды «Матрицы» объяснили, зачем сыграли в продолжении трилогии
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП
Табаков поблагодарил отца за возможность сниматься
Актер нового фильма Нолана не понял, кого сыграл
Коронавирус поставил под угрозу постельные сцены в кино
Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина в фильме Шипенко
Толкалина скучает по «Кинотавру», перенесенному из-за вируса
Стало известно о состоянии госпитализированного Джигарханяна
Названы самые популярные за рубежом турецкие актеры
Продюсер «Брата 2» — о кадрах протестов в США вместо титров
Воробьев в космосе, Волк в рваных джинсах: киноновости недели
Что смотреть на карантине: советует Иван Макаревич
Михалкова, Куркова, Пересильд готовятся к совместным съемкам
Число темнокожих номинантов на премию BAFTA увеличилось втрое
Актер из «Гарри Поттера» появится в «Аватаре 2»
Прилучный вернулся к съемкам и показал себя «постаревшим»
Бабенко прокомментировала свое заражение COVID-19
Стало известно, готовы ли россияне вернуться в кинотеатры
От хакерши до ведьмы: Анджелине Джоли — 45
Marvel хочет лишить Дэдпула «взрослых» шуток
Режиссер «Джона Уика» рассказал о работе над «Матрицей 4»
Дибров и его дети повторили образы из «Семейки Аддамс»
Рэдклифф рассказал об отношениях с друзьями из «Гарри Поттера»
Что смотреть на карантине: советует Егор Корешков
Эванс заверил, что Капитана Америки больше не будет в Marvel
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить
Прилучный, Ахеджакова, Михалкова вместе снялись в новом фильме
Назван лучший российский фильм, сериал и актеры
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Мы (2021): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Мы. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Мы, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Расписание и билеты
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь