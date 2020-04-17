56-летний Джонни Депп завел инстаграм

Всем привет! Кое-что снимаю для вас... Дайте мне немного времени.

Вполне вероятно, что в ближайшее время будет объявлено о новом кино- или телепроекте с участием звезды. Ранее, например, все звезды сериала «Друзья» зарегистрировались в соцсети перед анонсом реюниона ситкома (съемки которого, правда, временно отложили из-за коронавируса).