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17 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

56-летний Джонни Депп завел инстаграм

Актер рассказал фанатам, что готовит для них сюрприз

56-летний Джонни Депп зарегистрировался в инстаграме. Актер выложил первое фото и написал:

Всем привет! Кое-что снимаю для вас... Дайте мне немного времени.
Джонни Депп
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Вполне вероятно, что в ближайшее время будет объявлено о новом кино- или телепроекте с участием звезды. Ранее, например, все звезды сериала «Друзья» зарегистрировались в соцсети перед анонсом реюниона ситкома (съемки которого, правда, временно отложили из-за коронавируса).

В описании профиля актер написал: «Иногда снимаюсь». За час на аккаунт Деппа подписались более 300 тыс. пользователей. В списке людей, которых зафолловил сам актер, — его бывшая жена Ванесса Паради, дочка Лили-Роуз Депп, Роберт Дауни-младший, Пенелопа Крус, Тим Бертон и другие знаменитости.

В числе наиболее известных работ Деппа — фильмы «Эдвард руки-ножницы», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Сонная Лощина», «Шоколад», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», франшиза «Пираты Карибского моря». В ближайшее время актер появится в третьей части спин-оффа фильмов о Гарри Поттере «Фантастические твари и где они обитают» и в мелодраме «Снежная луна».

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