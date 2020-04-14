Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей

Я хорошо понимаю, как тяжело сегодня приходится настоящим врачам, медсестрам и медбратьям, санитарам и лаборантам, заведующим, старшим медсестрам, сестрам-хозяйкам, гардеробщицам, водителям, охранникам. Всем, кто не только лечит осложнения после вируса, но и занимается плановыми операциями. <...> Спасибо вам, дорогие! Будьте, пожалуйста, тоже здоровы!