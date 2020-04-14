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14 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Аверин, Снаткина, Матвеев и другие актеры поблагодарили врачей

Российские звезды записали видеообращение к работникам здравоохранения

Российские актеры, исполнявшие роли врачей в фильмах и сериалах, вслед за зарубежными коллегами выпустили совместный ролик, в котором поблагодарили всех сотрудников здравоохранения, борющихся с пандемией коронавируса.

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Благодарность медработникам выразили Максим Матвеев, игравший в сериале «Военный госпиталь», Алексей Серебряков, исполнивший более 15 ролей медиков, одна из которых — в многосерийной драме «Доктор Рихтер», звезда сериала «Склифосовский» Максим Аверин, Анна Снаткина, снявшаяся в «Общей терапии», звезда «Женского доктора» Илья Носков и другие актеры.

Организатор записи видео, режиссер Алексей Красовский («Коллектор»), комментируя создание ролика, отметил в фейсбуке:

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Я хорошо понимаю, как тяжело сегодня приходится настоящим врачам, медсестрам и медбратьям, санитарам и лаборантам, заведующим, старшим медсестрам, сестрам-хозяйкам, гардеробщицам, водителям, охранникам. Всем, кто не только лечит осложнения после вируса, но и занимается плановыми операциями. <...> Спасибо вам, дорогие! Будьте, пожалуйста, тоже здоровы!

Красовский добавил, что сам пять лет работал врачом и написал сценарии к трем медицинским сериалам — «Военный госпиталь», «Общая терапия» и «Цена жизни», однако решил не снимать свое обращение.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По данным 14 апреля, в России зафиксировано более 20 тыс. случаев заражения. Общее число заразившихся в мире людей — более 1,9 млн.

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