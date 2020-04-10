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10 апреля 2020, Газета.Ruновость

Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей

Звезды «Клиники», «Доктора Хауса» и других шоу записали обращение к медикам
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Звезды медицинских сериалов выпустили совместный ролик, в котором поблагодарили «настоящих героев здравоохранения», борющихся с пандемией коронавируса.

Благодарность врачам выразили Зак Брафф и Дональд Фэйсон, игравшие в «Клинике», Оливия Уайлд и Лиза Эдельштейн, снимавшиеся в «Докторе Хаусе», Патрик Демпси, Сандра О и Кейт Уолш из «Анатомии страсти», звезда «Скорой помощи» Джулианна Маргулис и другие актеры.

Ролик набрал около миллиона просмотров. Инициатор записи видео Оливия Уайлд в подписи к нему отметила:

Ближе всего я была к профессии врача, когда просто надевала форму. И это, конечно, совсем не то же самое, что быть врачом на самом деле. Я просто хочу сказать спасибо всем настоящим героям здравоохранения.
Оливия Уайлд
Во время загрузки произошла ошибка.

Также медиков за работу по борьбе с коронавирусом поблагодарили актрисы сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и другие звезды обратились к врачам Нью-Йорка в совместном подкасте, сообщает ENews.

Изначально планировалось, что героини сериала в подкасте порадуют поклонницу, которая работает с зараженными коронавирусом, однако в итоге актрисы выразили слова благодарности всем врачам и медсестрам города, которые сдерживают пандемию. Никсон отметила:

Вы спасли жизнь моей матери, когда в 2001 году у нее случился сердечный приступ. Спасибо вам за то, что вы делаете. <...> Вы настоящие герои. Пожалуйста, берегите себя.

Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19.

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