Актеры медицинских сериалов поблагодарили врачей

Звезды медицинских сериалов выпустили совместный ролик, в котором поблагодарили «настоящих героев здравоохранения», борющихся с пандемией коронавируса.
Благодарность врачам выразили Зак Брафф и Дональд Фэйсон, игравшие в «Клинике», Оливия Уайлд и Лиза Эдельштейн, снимавшиеся в «Докторе Хаусе», Патрик Демпси, Сандра О и Кейт Уолш из «Анатомии страсти», звезда «Скорой помощи» Джулианна Маргулис и другие актеры.
Ролик набрал около миллиона просмотров. Инициатор записи видео Оливия Уайлд в подписи к нему отметила:
Ближе всего я была к профессии врача, когда просто надевала форму. И это, конечно, совсем не то же самое, что быть врачом на самом деле. Я просто хочу сказать спасибо всем настоящим героям здравоохранения.
Также медиков за работу по борьбе с коронавирусом поблагодарили актрисы сериала «Секс в большом городе». Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и другие звезды обратились к врачам Нью-Йорка в совместном подкасте, сообщает ENews.
Изначально планировалось, что героини сериала в подкасте порадуют поклонницу, которая работает с зараженными коронавирусом, однако в итоге актрисы выразили слова благодарности всем врачам и медсестрам города, которые сдерживают пандемию. Никсон отметила:
Вы спасли жизнь моей матери, когда в 2001 году у нее случился сердечный приступ. Спасибо вам за то, что вы делаете. <...> Вы настоящие герои. Пожалуйста, берегите себя.
Всемирная организация здравоохранения в марте объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. В настоящее время США занимают первое место по количеству заболевших COVID-19.