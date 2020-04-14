Опубликован первый кадр из «Дюны» с Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе в фильме «Дюна»

Опубликован первый кадр из фильма «Дюна» Дени Вильнева. На нем можно увидеть Тимоти Шаламе в роли аристократа Пола Атрейдеса — главного героя ленты. Актер стоит на берегу океана под сильным ветром.

События грядущей картины разворачиваются в далеком будущем на планете Арракис. Туда прибывает молодой человек Пол Атрейдес из дома Атрейдесов, которого местное население принимает за мессию.