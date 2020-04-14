Опубликован первый кадр из «Дюны» с Тимоти Шаламе

Опубликован первый кадр из фильма «Дюна» Дени Вильнева. На нем можно увидеть Тимоти Шаламе в роли аристократа Пола Атрейдеса — главного героя ленты. Актер стоит на берегу океана под сильным ветром.
События грядущей картины разворачиваются в далеком будущем на планете Арракис. Туда прибывает молодой человек Пол Атрейдес из дома Атрейдесов, которого местное население принимает за мессию.
Известно, что, кроме Шаламе, роли в новой картине исполняют Дэйв Батиста, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Зендая, Хавьер Бардем, Шарлотта Рэмплинг, Джош Бролин, Джейсон Момоа и другие.
«Дюна» Дени Вильнева станет второй громкой экранизацией романа Фрэнка Герберта, изданного в 1965 году. Первый фильм, снятый Дэвидом Линчем, вышел в 1984 году. В ленте снялись Кайл МакЛоклен, Патрик Стюарт.