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14 апреля 2020, Газета.Ruновость

Опубликован первый кадр из «Дюны» с Тимоти Шаламе

Актер исполняет в фильме главную роль
Тимоти Шаламе в фильме «Дюна»

Опубликован первый кадр из фильма «Дюна» Дени Вильнева. На нем можно увидеть Тимоти Шаламе в роли аристократа Пола Атрейдеса — главного героя ленты. Актер стоит на берегу океана под сильным ветром.

События грядущей картины разворачиваются в далеком будущем на планете Арракис. Туда прибывает молодой человек Пол Атрейдес из дома Атрейдесов, которого местное население принимает за мессию.

Известно, что, кроме Шаламе, роли в новой картине исполняют Дэйв Батиста, Ребекка Фергюсон, Стеллан Скарсгард, Оскар Айзек, Зендая, Хавьер БардемШарлотта Рэмплинг, Джош Бролин, Джейсон Момоа и другие.

«Дюна» Дени Вильнева станет второй громкой экранизацией романа Фрэнка Герберта, изданного в 1965 году. Первый фильм, снятый Дэвидом Линчем, вышел в 1984 году. В ленте снялись Кайл МакЛоклен, Патрик Стюарт.

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