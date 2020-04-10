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10 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Друзь возвращается в «Что? Где? Когда?» после скандала

Знаток стал членом команды Виктора Сиднева
Александр Друзь | Источник: Legion-Media.ru

Известный знаток Александр Друзь возвращается в эфир игр «Что? Где? Когда?». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Первого канала».

Друзь вошел в состав команды магистра Виктора Сиднева, которая 12 апреля сыграет против телезрителей. В игре также примут участие Борис Левин, Инна Семенова, Леонид Тимофеев и Михаил Дюба.

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В феврале 2019 года главред программы «Кто хочет стать миллионером?» Илья Бер сообщил, что Друзь пытался подкупить его, чтобы заранее получить ответы на вопросы шоу. Он предлагал ему за это половину предполагаемого выигрыша. Магистр «Что? Где? Когда?» утверждал, что редактор выставил инцидент в ложном свете и пытался скрыть собственное мошенничество. В итоге от участия в передачах были отстранены оба героя скандала.

В сентябре стало известно, что Друзь вернется в эфир интеллектуального шоу, однако не будет принимать участие в играх до конца сезона. Решение телекомпании «Игра-ТВ» Бер назвал позором.

«Что? Где? Когда?» — интеллектуальная телеигра, в которой телезрители задают вопросы, а команда знатоков на них отвечает. Автором идеи, режиссером и первым ведущим программы был Владимир Ворошилов. После его смерти в 2001 году место ведущего занял Борис Крюк.

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