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8 апреля 2020, РИА Новостиновость

Звезда «Деффчонок» сообщила о положительном тесте на коронавирус

Галина Боб рассказала, что из симптомов заболевания у нее наблюдалась лишь потеря обоняния
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7
фотографий

МОСКВА, 8 апр – РИА «Новости». Российская актриса Галина Боб сообщила в инстаграме, что сдала тест на коронавирус, результат оказался положительным.

А корона-то как сидит! Пришли результаты тестов. Мой — положительный.
Галина Боб
Во время загрузки произошла ошибка.

Актриса добавила, что из симптомов заболевания у нее наблюдалась лишь потеря обоняния, при этом температура и кашель отсутствовали. Она также заверила, что соблюдала режим самоизоляции и была предельно аккуратна, особенно в последние две недели.

Боб наиболее известна по одной из главных ролей в сериале «Деффчонки», который выходил на ТНТ с 2012 по 2018 год. Также актриса играла в постановках в театре имени Моссовета и театре имени Станиславского.

6.2
Деффчонки
2012/Россия16+комедия
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Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 затронула практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились почти 1,3 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. В России выявили 7497 больных коронавирусом (5181 из них — в Москве), 58 человек скончались, 494 выздоровели.

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