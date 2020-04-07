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7 апреля 2020, Газета.Ruновость

Катина рассказала о тяжелых съемках в костюме гигантского паука

Бывшая участница группы t.A.T.u. раскрыла правду о сложностях участия в шоу «Маска»
Лена Катина в шоу «Маска»

Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина рассказала о съемках в вокальном шоу «Маска» на телеканале НТВ. В программе известные звезды прячутся под масками и костюмами, Катиной достался образ паука.

Певицу цитирует «Собеседник»: «Непривычно, когда тебя просят петь не своим голосом, менять манеру, чтобы мой голос не узнали, а ведь у меня специфический и очень узнаваемый тембр. Над композициями и манерой исполнения работала команда из нескольких человек. Я старалась петь голосом, близким к оригиналу».

Катина также рассказала, что в костюме паука было очень сложно передвигаться:

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Танцы были исключены. Я постоянно наступала на подол платья. Голова и маска паука были очень тяжелыми, плюс ко всему, везде были специальные сетки. У меня и так зрение плохое, а тут тем более, ничего не было видно. Боковое зрение отсутствовало напрочь. Еще лапы, которые я упорно называю крыльями, дополняли «радости» удобства, хоть и придавали величия моей героине.
Елена Катина

Звезда отметила, что при этом сам костюм ей очень нравился и придавал сил.

Лена Катина прославилась в начале 2000-х в составе поп-дуэта t.A.T.u. В настоящее время она развивает сольную карьеру.

«Маска» — российской версии популярного южнокорейского формата The Masked Singer, который адаптируют по всему миру.

Маска
2020/Россияшоу талантовразвлекательное
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Участники шоу предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют 12 звезд шоу-бизнеса: певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник вылетает из проекта, он снимает маску.

В жюри шоу вошли Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян, Тимур Родригез. Ведущим стал участник КВН Вячеслав Макаров.

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