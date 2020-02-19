Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу

У меня для вас прекрасная новость: меня пригласили в жюри! Оригинальная версия формата была придумана в Южной Корее и уже успешно адаптирована в 23 странах. Певцы, актеры, шоумены, ведущие, юмористы и спортсмены в невероятных костюмах будут покорять нас своим вокальным талантом, но мы до последнего не будем знать, кто же под маской — ни имен, ни фамилий, ни профессий, ни возраста.