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19 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Валерия показала себя в маске на съемках нового шоу

НТВ запускает российскую версию успешного южнокорейского проекта

51-летняя Валерия стала членом жюри нового шоу канала НТВ «Маска», которое является российской версией популярного формата The Masked Singer. Программа выходит во многих странах, например, в США («Певец в маске»).

Во время загрузки произошла ошибка.

Певица разместила в инстаграме свое фото в оригинальной маске и рассказала, что займет место в жюри проекта:

У меня для вас прекрасная новость: меня пригласили в жюри! Оригинальная версия формата была придумана в Южной Корее и уже успешно адаптирована в 23 странах. Певцы, актеры, шоумены, ведущие, юмористы и спортсмены в невероятных костюмах будут покорять нас своим вокальным талантом, но мы до последнего не будем знать, кто же под маской — ни имен, ни фамилий, ни профессий, ни возраста.
Валерия

В дебютном сезоне российской версии популярного шоу примут участие 12 звезд шоу-бизнеса, которые появятся перед публикой в невероятных костюмах и масках.

По данным СМИ, еще одним звездным судьей шоу станет Филипп Киркоров. «Маска» стартует в эфире НТВ 1 марта в 20.10.

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