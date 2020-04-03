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3 апреля 2020, Кино Mail.ruновость

Дмитрий Шепелев устроился на новую работу и показал фото

Телеведущий призвал подписчиков сидеть дома, если у них есть такая возможность
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Дмитрий Шепелев опубликовал в инстаграме фото, сделанное на его новой работе. На снимке телеведущий сидит в студии, где, судя по всему, проходят съемки шоу. Шепелев отметил:

Что полезно знать
Если сидишь дома
Работать в условиях карантина очень тревожно. <...> Оставайтесь по возможности дома. Так гораздо спокойнее.
Дмитрий Шепелев

Никаких подробностей нового проекта Дмитрий не раскрыл. Однако, па данным «Комсомольской правды», это будет познавательно-развлекательная программа. Также сообщается, что, несмотря на карантин, в съемках участвовали зрители, у которых перед входом в студию проверили температуру.

Напомним, в середине февраля стало известно об уходе Шепелева с «Первого канала», где он проработал более десяти лет. Тогда шоумен ничего не сообщил о своих дальнейших планах.

На «Первом» Дмитрий в разные годы вел такие программы, как «Достояние республики», «Минута славы» и «Можешь? Спой!». С 2017 года он работал над передачей «На самом деле». На посту ведущего Шепелева в этом шоу заменил Тимур Еремеев. Также осенью 2019 года Шепелев запустил собственное онлайн-шоу «Папки», которое посвящено воспитанию детей.

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