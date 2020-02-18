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18 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»

Ведущий выступил с заявлением в соцсети
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37-летний Дмитрий Шепелев больше не будет ведущим «Первого канала». Об этом он сообщил в инстаграме. Шепелев вспомнил яркие моменты сотрудничества с каналом и отметил:

«Первый канал» — это целый мир для меня. <...> Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на «Первом». Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.
Дмитрий Шепелев

Дмитрий ничего не сообщил о своих дальнейших планах. Также пока неизвестно, появится ли у его передачи «На самом деле» новый ведущий.

Напомним, ранее Шепелев запустил собственное онлайн-шоу «Папки», которое посвящено воспитанию детей. На «Первом канале» Дмитрий работал более десяти лет, вел не только программу «На самом деле», но также передачи «Достояние республики», «Минута славы» и «Можешь? Спой!».

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