Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»

«Первый канал» — это целый мир для меня. <...> Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на «Первом». Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.