Дмитрий Шепелев уходит с «Первого канала»

37-летний Дмитрий Шепелев больше не будет ведущим «Первого канала». Об этом он сообщил в инстаграме. Шепелев вспомнил яркие моменты сотрудничества с каналом и отметил:
«Первый канал» — это целый мир для меня. <...> Сегодня мы приняли решение, что наши пути расходятся. Я больше не работаю на «Первом». Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии. Спасибо! Это было замечательное путешествие.
Дмитрий ничего не сообщил о своих дальнейших планах. Также пока неизвестно, появится ли у его передачи «На самом деле» новый ведущий.
Напомним, ранее Шепелев запустил собственное онлайн-шоу «Папки», которое посвящено воспитанию детей. На «Первом канале» Дмитрий работал более десяти лет, вел не только программу «На самом деле», но также передачи «Достояние республики», «Минута славы» и «Можешь? Спой!».