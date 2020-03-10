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10 марта 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Шепелеву нашли замену в шоу «На самом деле»

Стало известно, кто будет ведущим скандального ток-шоу «Первого канала»
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36-летний актер Тимур Еремеев, которого телезрители могли видеть в сериалах «Кухня» и «Отель Элеон», стал новым ведущим шоу «Первого канала» «На самом деле». Сам Еремеев прокомментировал свое назначение так:

Меня интересуют в первую очередь люди, которые пришли на программу. Я пропускаю через себя их истории. Я понимаю, что такое боль от потери, и всегда пытаюсь помочь людям услышать друг друга. В этом шоу невозможно соврать.
Тимур Еремеев

Эксперт-полиграфолог ток-шоу Роман Устюжанин заявил, что Еремеев «эмоционально сопричастен героям и залу» и имеет «собственное я». «В оценке людей и их поведения важна сердечная оценка, у Тимура это есть», — добавил он.

Ранее ведущим шоу был Дмитрий Шепелев, который объявил об уходе с «Первого канала» в феврале 2020 года. Он вел «На самом деле» с момента основания передачи в 2017 года.

«На самом деле» — шоу, в котором происходит очная ставка между людьми, которые когда-то были близки, а сейчас не могут самостоятельно разобраться в своем конфликте. Ведущий программы помогает героям выяснить истинные причины разногласий и найти решение проблемы. Иногда гостями студии становятся звезды: Бари Алибасов, Иван Краско.

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