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27 марта 2020, РИА Новостиновость

В Китае покажут «Мстителей», чтобы вернуть зрителей в кино

Также посетители вновь открывшихся залов смогут посмотреть картину Джеймса Кэмерона «Аватар»
Кадр из фильма «Мстители: Финал»

МОСКВА, 26 мар — РИА «Новости». СМИ узнали, что в кинотеатрах Китая, которые начали открывать в конце марта (уже работает около 700 залов), покажут блокбастеры франшизы «Мстители» студии Marvel и драму Джеймса Кэмерона «Аватар», чтобы привлечь зрителей, сообщает THR.

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Четыре фильма о Мстителях и другие блокбастеры выйдут в прокат в ближайшее время. Как рассказал источник изданию, все фильмы покажут, как только прокатчики их снова получат.

Такие меры были приняты, чтобы восстановить местную киноиндустрию, которая пострадала из-за вспышки коронавируса. Владельцы китайских кинотеатров столкнулись с двумя основными трудностями: вернуть клиентов (многие до сих пор боятся массовых мероприятий), а после убедить дистрибьюторов в том, что зрителей стало достаточно для того, чтобы возобновить прокат самых ожидаемых картин.

Китаю удалось справиться с распространением инфекции. Так, 23 марта не было зафиксировано ни одного нового «местного» случая коронавируса (хотя инфекция была найдена у 38 приезжих, еще девять человек умерли, все — в Ухани).

Власти разрешили совершать поездки на автобусах (из-за строгих ограничительных мер общественный городской транспорт приостановил работу на несколько недель), понемногу открываются рестораны, торговые центры и другие учреждения.

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