Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

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40-летняя актриса Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом. Об этом артистка сообщила в своем инстаграме. Куриленко рассказала, что соблюдает режим самоизоляции около недели. Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез:

Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!

Ольга Куриленко — украинская и французская актриса кино и телевидения и модель. Приобрела известность после выхода фильма «Париж, я люблю тебя», сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме про агента 007 «Квант милосердия».

12 марта сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В первых числах марта коронавирус также выявили у чилийского писателя и кинорежиссера Луиса Сепульведы.