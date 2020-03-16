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16 марта 2020, Lenta.Ruновость

Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Актриса призвала поклонников воспринимать опасность заражения всерьез
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Все о коронавирусе

40-летняя актриса Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом. Об этом артистка сообщила в своем инстаграме. Куриленко рассказала, что соблюдает режим самоизоляции около недели. Она призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с коронавирусом всерьез:

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Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!

Ольга Куриленко — украинская и французская актриса кино и телевидения и модель. Приобрела известность после выхода фильма «Париж, я люблю тебя», сыграв в паре с Элайджей Вудом. В январе 2008 года была выбрана на роль девушки Джеймса Бонда в очередном фильме про агента 007 «Квант милосердия».

12 марта сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В первых числах марта коронавирус также выявили у чилийского писателя и кинорежиссера Луиса Сепульведы.

По последним данным проекта университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано более 162 тысяч случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, более 81 тысячи из них — в Китае. Всемирная организация здравоохранения объявила, что вспышку COVID-19 можно характеризовать как пандемию.

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